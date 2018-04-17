Doktorunuz Nafiz Karagözoğlu Takvim gazetesindeki bugünkü köşesinde sıkça sorulan soruları cevapladı.
İşte sizden gelenler ve yanıtları...
Deniz ürünleri baş ağrısı yapar
Etiketler: KOAH , depresyon , kanser , Ağrı , cinsel ilişki
Doktorunuz Nafiz Karagözoğlu Takvim gazetesindeki bugünkü köşesinde sıkça sorulan soruları cevapladı.
İşte sizden gelenler ve yanıtları...
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