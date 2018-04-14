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  1. Marifet limonda

Hormonlar ye engel

Hormonlar kilo vermeye engel
Hemen herkes, bir görüntünün hayalini kuruyor. Bu amaçla başlanan ler, genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Başarılı bir için kişinin kendi vücuduna dair bir takım ipuçlarını bilmesi gerekiyor. Uz. Dr. Pınar Alarslan, göz ardı edilen bazı rahatsızlıkların kilo verilmesine engel olduğunu söylüyor. Diyet öncesi hormon testlerinin yaptırılmasını öneriyor. Kilo verememenin hormonal nedenlerini şöyle açıklıyor: "İnsülin direnci kilo verememenin en sık nedenlerinden birisidir. Hastalar diyet, egzersiz ve ilaç tedavisinden fayda görür ve tedavi edilmezse diyabete ilerleyebilir. Ayrıca, D vitamini, demir, B12, Omega-3 eksikliğinin de de zorlanmaya sebep olur."
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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