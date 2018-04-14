Hemen herkes, fit bir görüntünün hayalini kuruyor. Bu amaçla başlanan diyetler, genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Başarılı bir diyet için kişinin kendi vücuduna dair bir takım ipuçlarını bilmesi gerekiyor. Uz. Dr. Pınar Alarslan, göz ardı edilen bazı rahatsızlıkların kilo verilmesine engel olduğunu söylüyor. Diyet öncesi hormon testlerinin yaptırılmasını öneriyor. Kilo verememenin hormonal nedenlerini şöyle açıklıyor: "İnsülin direnci kilo verememenin en sık nedenlerinden birisidir. Hastalar diyet, egzersiz ve ilaç tedavisinden fayda görür ve tedavi edilmezse diyabete ilerleyebilir. Ayrıca, D vitamini, demir, B12, Omega-3 eksikliğinin de kilo vermede zorlanmaya sebep olur."
Hormonlar kilo vermeye engel
Etiketler: Diyet , fit , sağlık , kilo verme , Diyet
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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