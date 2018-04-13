Unutkanlıkla ortaya çıkan Alzheimer, sıklıkla 65 yaşın üzerindeki kişilerde görülüyor. Dünyada 20 milyondan fazla Alzheimer hastasının olduğu biliniyor. Hatırlama güçlüğüyle kendisini belli eden Alzheimer, ileriki evrelerde konuşma güçlüğü, çevreye uyumda zorlanma, duygu durum bozukluğu, motivasyon güçlüğü ve yolları şaşırma gibi problemlere yol açıyor. Alzheimer'da en önemli risk faktörlerinin aile öyküsü ve ileri yaş olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Müge Koçak, hastalıktan korunmanın yollarını anlatıyor:
Kitap okuyun: Bulmaca çözmek, kitap okumak ve dil öğrenmeye çalışmak beyin fonksiyonlarının canlı tutulmasını sağlıyor. Bu durum Alzheimer'a karşı koruyor.
Egzersiz yapın: Her gün düzenli egzersiz yapmak, yeni beyin hücrelerinin üretilmesini sağlıyor ve Alzheimer risikini azaltıyor. Egzersiz, aynı zamanda Alzheimer için risk oluşturan kolesterol ve diyabet gibi hastalıkları da önlüyor.
Meyve-sebze tüketin: Fast-food tarzı beslenme, hem kalp hem de beyin damarlarına zarar veriyor ve Alzheimer hastalığını tetikliyor. Zeytinyağı, balık, meyve ve sebze ağırlıklı olan, kurubaklagilleri de içeren beslenme şekli ise riski azaltıyor.
Tatlı şifa: Siyah çikolatanın içerisinde bulunan ve antioksidan özelliği olan 'resveratrol', bilişsel gerilemeyi geciktiriyor. Yapılan çalışmalar da aşırıya kaçmamak kaydıyla günde bir-iki parça bitter çikolata tüketmenin zihinsel gerilemeyi azalttığını gösteriyor.
Kilo verin: Aşırı kilo, Alzheimer riskini arttırıyor. Fazla kilolardan kurtulmak, beyin sağlığı için büyük önem taşıyor.
Gece lambasıyla uyumayın: 6-8 saat arası düzenli uyku, belleği korumada fayda sağlıyor. Gece lambasıyla, karanlık olmayan bir ortamda, yetersiz uyku ise Alzheimer ile bağlantılı olduğu bilinen 'amyloid plak' oluşumunu arttırıyor.
Sigarayı bırakın: Araştırmalar aşırı alkol ve sigara kullanımının, yaşamın ileri dönemlerinde Alzheimer riski oluşturduğunu gösteriyor. Alkol ve sigara tüketimi, beynin küçülmesine yol açıyor.
B12 ve folik asit desteği alın: Vitamin ve minerallerle ilgili yapılan çalışmalarda unutkanlık üzerine vitaminlerin etkisi hakkında tutarlı ispat bulunmamış olup, sadece folik asit ve vitamin B12 eksikliği ile bilişsel fonksiyonlarda azalma arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle hekim önerisi ile gerekirse B12 ve folik asit takviyesi almak beyin sağlığı açısından büyük önem taşıyor.
BELİRTİLERE DİKKAT:
Hafıza sorunları
Düşünme zorluğu
Karar vermede güçlük
Kelime bulmada zorlanma
Aritmetik işlemlerde güçlük
Kişilik ve davranış değişiklikleri
Kaybolmalar
Kitap okuyun: Bulmaca çözmek, kitap okumak ve dil öğrenmeye çalışmak beyin fonksiyonlarının canlı tutulmasını sağlıyor. Bu durum Alzheimer'a karşı koruyor.
Egzersiz yapın: Her gün düzenli egzersiz yapmak, yeni beyin hücrelerinin üretilmesini sağlıyor ve Alzheimer risikini azaltıyor. Egzersiz, aynı zamanda Alzheimer için risk oluşturan kolesterol ve diyabet gibi hastalıkları da önlüyor.
Meyve-sebze tüketin: Fast-food tarzı beslenme, hem kalp hem de beyin damarlarına zarar veriyor ve Alzheimer hastalığını tetikliyor. Zeytinyağı, balık, meyve ve sebze ağırlıklı olan, kurubaklagilleri de içeren beslenme şekli ise riski azaltıyor.
Tatlı şifa: Siyah çikolatanın içerisinde bulunan ve antioksidan özelliği olan 'resveratrol', bilişsel gerilemeyi geciktiriyor. Yapılan çalışmalar da aşırıya kaçmamak kaydıyla günde bir-iki parça bitter çikolata tüketmenin zihinsel gerilemeyi azalttığını gösteriyor.
Kilo verin: Aşırı kilo, Alzheimer riskini arttırıyor. Fazla kilolardan kurtulmak, beyin sağlığı için büyük önem taşıyor.
Gece lambasıyla uyumayın: 6-8 saat arası düzenli uyku, belleği korumada fayda sağlıyor. Gece lambasıyla, karanlık olmayan bir ortamda, yetersiz uyku ise Alzheimer ile bağlantılı olduğu bilinen 'amyloid plak' oluşumunu arttırıyor.
Sigarayı bırakın: Araştırmalar aşırı alkol ve sigara kullanımının, yaşamın ileri dönemlerinde Alzheimer riski oluşturduğunu gösteriyor. Alkol ve sigara tüketimi, beynin küçülmesine yol açıyor.
B12 ve folik asit desteği alın: Vitamin ve minerallerle ilgili yapılan çalışmalarda unutkanlık üzerine vitaminlerin etkisi hakkında tutarlı ispat bulunmamış olup, sadece folik asit ve vitamin B12 eksikliği ile bilişsel fonksiyonlarda azalma arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle hekim önerisi ile gerekirse B12 ve folik asit takviyesi almak beyin sağlığı açısından büyük önem taşıyor.
BELİRTİLERE DİKKAT:
Hafıza sorunları
Düşünme zorluğu
Karar vermede güçlük
Kelime bulmada zorlanma
Aritmetik işlemlerde güçlük
Kişilik ve davranış değişiklikleri
Kaybolmalar
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