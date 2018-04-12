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Yol Durumu
  1. Sarımsak ödem atıyor
  2. Gazlı içecekler kabızlık yapar

Romantizme

, aşk hayatına renk katıyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Romantizme roka
Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran roka, bol miktarda A, C, K ve P vitaminleri barındırıyor. 100 gram , bir günlük K vitamini ihtiyacının tamamını karşılamaya yetiyor. özelliği ile zararlı maddelerin vücuttan atılmasını ve ayrıca kanın temizlenmesini sağlıyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor. Rokanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Başta akciğer ve bağırsak olmak üzere pek çok kanser türünden korur.
Antioksidan özelliği ile hastalıklara yakalanmayı engeller.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Sindirimi çalıştırır.
Cildi gençleştirir.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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