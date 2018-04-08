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  1. Soyağacımız neden 1854'te bitiyor? İşte nedeni

Bu kurala uymak zayıflatıyor!

ABD'nin California eyaletinde bulunan Salk Entitüsü'nde yapılan bir araştırma, her gün aynı saatlerde yemek yemenin kilo vermeyi yüzde 28 oranında hızlandırdığını ortaya koydu.

  • 08 Nisan 2018, Pazar 16:16
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