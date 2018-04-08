Bu kurala uymak zayıflatıyor!

ABD'nin California eyaletinde bulunan Salk Entitüsü'nde yapılan bir araştırma, her gün aynı saatlerde yemek yemenin kilo vermeyi yüzde 28 oranında hızlandırdığını ortaya koydu.
ABD'nin California eyaletinde bulunan Salk Entitüsü'nde yapılan bir araştırma, her gün aynı saatlerde yemek yemenin kilo vermeyi yüzde 28 oranında hızlandırdığını ortaya koydu.
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