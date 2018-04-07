Yumurta yemem hazır yoğurt tüketmem

Süt, yoğurt, yumurta, sebze ve meyve... Sağlıklı bir hayat için vazgeçilmez olan bu gıdalar, sofralarımızda geniş yer tutuyor. Ancak dayanıklılığının artırılması için yüzlerce işlemden geçen bu besinlerin ne kadar sağlıklı olduğu kafalarda soru işareti bırakıyor. Raflardaki uzun ömürlü ürünler, 15 dakikada pişen tavuklar, çocuklarımıza yedirdiğimiz yumurtalarla ilgili tüm gerçekleri, gerçeği İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar yanıtlıyor. Besinler üzerinde oynanan oyunların, kansere nasıl davetiye çıkarttığını anlatıyor...
Türk halkının güvendiği doktorlardan birisiniz. Nasıl besleniyorsunuz?
olacak bir beslenme tarzım yok. Makarna da yerim, börek de yerim. Günde 2 öğün yemek yerim genelde. Ancak tavuk yemem. Yumurta yemem. Hele hele hazır yoğurtları asla tüketmem. Bir de meyve yemem. Sevmediğim için değil. Getirseler 2 kilo portakalı yerim. Ancak meyvenin kendisi gerçek meyve değil. Tarım ilaçları bu gıdaları mahvediyor. Benim 1 dilim portakal yiyip zehirlenen arkadaşlarım var. Yani yeseniz de meyvenin vücuda bir faydası yok.
Gündem tavuk... organik denilen tavuklar nasıl anlaşılır?
Tavuk diye satın aldıklarımız aslında piliç. Bir yılda erişebileceğe boyuta 45 gün içinde erişiyorlar. Daha vahimi 20 dakikada pişiyorlar. Eskiden tavuk iki saatten önce pişmezdi. Oysa tavuğun besleyici olması olgunluğuna geçtiğinde, en az dört ayda oluyor. Esas sorun hızlı pişmenin açıklanmasında, nasıl oluyor da 15 dakikada pişiyorlar? Çünkü antibiyotik kullanılıyor. Hayvanı 20 dakikada haşlıyorsunuz, çektiğinizde budu elinizde kalıyor. Tükettiğiniz besinin sağlığı sizden yüksek değilse, siz sağlığınızı sürdüremezsiniz. Organik tavuklarda tüketici kokusuna, tadına, pişme süresine (1.5 saatin altında olmamalıdır) ve jöle oluşturup oluşturmadığına bakmalıdır. Eğer tavuğun suyu jöle oluşturmuyorsa ve 30 dakikada pişebiliyorsa organik denemez.
Bu hile yumurtada da oluyor mu?
Yumurtlayan hayvanın açıkta gezmesi lazım. Işık gören şeyleri yemesi lazım. Yumurtanın sarısının oluşması için domates kıvırcık gibi renkli besinleri yemesi lazım. Ayağının toprağa değmesi lazım. Oysa şimdi tavuklar endüstriyel bir ürün haline geldi. Yumurtalar da öyle. Yumurtaya da yapay bir sarı renk veriliyor. Bu yüzden 30 adet yumurta 10 liraya satılıyor!
Ekmeğin ne zararı var?
Aslına bakarsanız tam buğday unundan yapılmış ve gerektiği gibi mayalanmış ekmeğin bir zararı olmadığı gibi besleyicidir. Sorun ekmekten değil, unun beyaz olmasından ve mayalanmadan yapılmasından kaynaklanıyor. Gerçek ekmek sert ama lezzetlidir, bununla zaten doyarsınız. Oysa beyaz pamuk gibi ekmek tüketilmesi doyurmadığı gibi kan şekerinin de kontrolsüz yükselmesine neden oluyor. Ülkemizde de ilk önce un ve ekmek bozuldu
Kuruyemişler sağlığa ne kadar yararlı?
Kuruyemiş tüketimi sağlıklı görünmektedir. Kuruyemişler aslında tuz ve kavurma dışında pek işlemden geçirilmeyi gerektirmez. Aşırı basınç ve sıcaklık gibi yüksek doz radyoaktif ışınlama da gıdanın raf ömrünü artırır. Işınlamanın böceklenmemesi amacıyla bakliyata da uygulanyor. Bu nedenle bakliyat da güvenle alınabilecek ürün grubundan artık çıkmaktadır. Pazar daha güvenli görünmektedir.
Günde ne kadar su içmek gerekir?
Su çok önemlidir, hem ihtiyaçtır hem de vücudun zararlı maddeleri uzaklaştırmasını kolaylaştırır. Genel kural susama hissine mahal bırakmayacak kadar çok sıklıkta ve miktarda içilmesidir. Vücut susuz kalmamalı, ama su içeceğim diye de çatlamamalıdır.
Tarım ilaçları korkusuyla sebze meyveleri kabuğunu soyarak yiyoruz. Bu bir önlem midir?
Tarım ilaçları çok ciddi bir sorundur ve amaç dışı uygulamalar da vardır. Raf ömrünü uzatmak için muza gövdeden doğum kontrol hapı enjekte ediliyor. Türkiye'ye gelen ithal muzlar için de aynı şey söz konusu. Dünyanın bir ucundan gemiye yüklenen muzların olgun olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hayır. Olgun olarak değil ham şekilde toplanıyorlar. Ortak yol etilen gazını verirseniz kendi rengine döner. Etilen de zararlı bir şey değil, bitkinin kendi hormonudur. Bunu da yanına bir çürük elmayı koyarak yapabilirsiniz, ama meyve aslında ham.
Türk halkının güvendiği doktorlardan birisiniz. Nasıl besleniyorsunuz?
olacak bir beslenme tarzım yok. Makarna da yerim, börek de yerim. Günde 2 öğün yemek yerim genelde. Ancak tavuk yemem. Yumurta yemem. Hele hele hazır yoğurtları asla tüketmem. Bir de meyve yemem. Sevmediğim için değil. Getirseler 2 kilo portakalı yerim. Ancak meyvenin kendisi gerçek meyve değil. Tarım ilaçları bu gıdaları mahvediyor. Benim 1 dilim portakal yiyip zehirlenen arkadaşlarım var. Yani yeseniz de meyvenin vücuda bir faydası yok.
Gündem tavuk... organik denilen tavuklar nasıl anlaşılır?
Tavuk diye satın aldıklarımız aslında piliç. Bir yılda erişebileceğe boyuta 45 gün içinde erişiyorlar. Daha vahimi 20 dakikada pişiyorlar. Eskiden tavuk iki saatten önce pişmezdi. Oysa tavuğun besleyici olması olgunluğuna geçtiğinde, en az dört ayda oluyor. Esas sorun hızlı pişmenin açıklanmasında, nasıl oluyor da 15 dakikada pişiyorlar? Çünkü antibiyotik kullanılıyor. Hayvanı 20 dakikada haşlıyorsunuz, çektiğinizde budu elinizde kalıyor. Tükettiğiniz besinin sağlığı sizden yüksek değilse, siz sağlığınızı sürdüremezsiniz. Organik tavuklarda tüketici kokusuna, tadına, pişme süresine (1.5 saatin altında olmamalıdır) ve jöle oluşturup oluşturmadığına bakmalıdır. Eğer tavuğun suyu jöle oluşturmuyorsa ve 30 dakikada pişebiliyorsa organik denemez.
Bu hile yumurtada da oluyor mu?
Yumurtlayan hayvanın açıkta gezmesi lazım. Işık gören şeyleri yemesi lazım. Yumurtanın sarısının oluşması için domates kıvırcık gibi renkli besinleri yemesi lazım. Ayağının toprağa değmesi lazım. Oysa şimdi tavuklar endüstriyel bir ürün haline geldi. Yumurtalar da öyle. Yumurtaya da yapay bir sarı renk veriliyor. Bu yüzden 30 adet yumurta 10 liraya satılıyor!
Ekmeğin ne zararı var?
Aslına bakarsanız tam buğday unundan yapılmış ve gerektiği gibi mayalanmış ekmeğin bir zararı olmadığı gibi besleyicidir. Sorun ekmekten değil, unun beyaz olmasından ve mayalanmadan yapılmasından kaynaklanıyor. Gerçek ekmek sert ama lezzetlidir, bununla zaten doyarsınız. Oysa beyaz pamuk gibi ekmek tüketilmesi doyurmadığı gibi kan şekerinin de kontrolsüz yükselmesine neden oluyor. Ülkemizde de ilk önce un ve ekmek bozuldu
Kuruyemişler sağlığa ne kadar yararlı?
Kuruyemiş tüketimi sağlıklı görünmektedir. Kuruyemişler aslında tuz ve kavurma dışında pek işlemden geçirilmeyi gerektirmez. Aşırı basınç ve sıcaklık gibi yüksek doz radyoaktif ışınlama da gıdanın raf ömrünü artırır. Işınlamanın böceklenmemesi amacıyla bakliyata da uygulanyor. Bu nedenle bakliyat da güvenle alınabilecek ürün grubundan artık çıkmaktadır. Pazar daha güvenli görünmektedir.
Günde ne kadar su içmek gerekir?
Su çok önemlidir, hem ihtiyaçtır hem de vücudun zararlı maddeleri uzaklaştırmasını kolaylaştırır. Genel kural susama hissine mahal bırakmayacak kadar çok sıklıkta ve miktarda içilmesidir. Vücut susuz kalmamalı, ama su içeceğim diye de çatlamamalıdır.
Tarım ilaçları korkusuyla sebze meyveleri kabuğunu soyarak yiyoruz. Bu bir önlem midir?
Tarım ilaçları çok ciddi bir sorundur ve amaç dışı uygulamalar da vardır. Raf ömrünü uzatmak için muza gövdeden doğum kontrol hapı enjekte ediliyor. Türkiye'ye gelen ithal muzlar için de aynı şey söz konusu. Dünyanın bir ucundan gemiye yüklenen muzların olgun olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hayır. Olgun olarak değil ham şekilde toplanıyorlar. Ortak yol etilen gazını verirseniz kendi rengine döner. Etilen de zararlı bir şey değil, bitkinin kendi hormonudur. Bunu da yanına bir çürük elmayı koyarak yapabilirsiniz, ama meyve aslında ham.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.