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Yol Durumu
  1. İstanbul'da kayan tanker 12 araca çarptı!

'den uyarısı geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 09:34
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