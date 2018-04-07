Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücü yol kenarına park ettiği aracının altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halindeki 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü.

Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.