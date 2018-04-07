Baharda kalbin düşmanı:Arı

Kalp hastalıkları, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Kardiyoloji Uz. Dr. Gürhan Günay, kalp hastalıklarının erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğünü söylüyor. Şunları öneriyor:
Yemekten sonra spor yapmayın:
Yemekten sonra vücuttaki kanın büyük bölümü bağırsaklarda besinlerin emilimi için kullanıldığından, diğer kısımlarda kan azalır. Dolayısıyla kalp krizi yemeklerden sonra oluşur.
Akdeniz mutfağı kalp dostu:
Akdeniz tipi dediğimiz yeşilliklerin ağırlıkta olduğu, kırmızı eti kontrollü tüketmeliyiz. Balık ve tavuk etini rahatlıkla yiyebiliriz.
Açık havadaki tehlike
İleri yaşta kalp damarlarında darlık söz konusudur. Arı sokmasından sonra oradaki damarları daha da daraltıcı olabilen bazı aracılar, kalp krizini tetikleyebilir. Hiç kalp hastalığı olmadan da arı sokmasına bağlı kalp krizi gelişebiliyor.
Yemekten sonra spor yapmayın:
Yemekten sonra vücuttaki kanın büyük bölümü bağırsaklarda besinlerin emilimi için kullanıldığından, diğer kısımlarda kan azalır. Dolayısıyla kalp krizi yemeklerden sonra oluşur.
Akdeniz mutfağı kalp dostu:
Akdeniz tipi dediğimiz yeşilliklerin ağırlıkta olduğu, kırmızı eti kontrollü tüketmeliyiz. Balık ve tavuk etini rahatlıkla yiyebiliriz.
Açık havadaki tehlike
İleri yaşta kalp damarlarında darlık söz konusudur. Arı sokmasından sonra oradaki damarları daha da daraltıcı olabilen bazı aracılar, kalp krizini tetikleyebilir. Hiç kalp hastalığı olmadan da arı sokmasına bağlı kalp krizi gelişebiliyor.
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