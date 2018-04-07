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Afrodizyak kereviz
Kokusuyla baş döndüren kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Oldukça besleyici olan bu sebze, A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içeriyor. 'Doğal viagra' dolarak bilinen , cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlığı gideriyor. Özellikle 30'lu yaşlardaki erkeklerin, kaliteli spermlere sahip olabilmesi için bol miktarda kereviz yemeleri tavsiye ediliyor. Kerevizin faylarını şöyle sıralanıyor:
Astıma fayda sağlıyor.
Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor.
Kan basıncını kontrol ediyor.
Doğal bir antioksidan olarak biliniyor.
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor.
İştah açıyor.
Cildi güzelleştiriyor.
Hazmı kolaylaştırıyor.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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