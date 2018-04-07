Afrodizyak kereviz

Kokusuyla baş döndüren kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Oldukça besleyici olan bu sebze, A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içeriyor. 'Doğal viagra' dolarak bilinen kereviz, cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlığı gideriyor. Özellikle 30'lu yaşlardaki erkeklerin, kaliteli spermlere sahip olabilmesi için bol miktarda kereviz yemeleri tavsiye ediliyor. Kerevizin faylarını şöyle sıralanıyor:
Astıma fayda sağlıyor.
Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor.
Kan basıncını kontrol ediyor.
Doğal bir antioksidan olarak biliniyor.
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor.
İştah açıyor.
Cildi güzelleştiriyor.
Hazmı kolaylaştırıyor.
Astıma fayda sağlıyor.
Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor.
Kan basıncını kontrol ediyor.
Doğal bir antioksidan olarak biliniyor.
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor.
İştah açıyor.
Cildi güzelleştiriyor.
Hazmı kolaylaştırıyor.
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