Yapay Barbie!

Çinli 30 yaşındaki Ophelifa Vanity, hayatını Barbie bebek gibi görünmeye adadı. Birçok kez ameliyat masasına yattı. Dudaklarını da botoks yaptırdı. Son operasyonda ise göz kapaklarını daha batılı bir görünüme kavuşturmayı başardı. Ameliyatlara 35 bin doların üstünde para harcayadığı belirten genç kadın, "Amacının tam anlamıyla bir Barbie bebek gibi görünmek. Bu yüzden de Çinli gibi değil bir Batılı gibi görünmek istedim. Çünkü birçok insan gözlerimin görüntüsü nedeniyle benimle dalga geçiyordu. Estetik operasyonlarım devam edecek" diye konuştu.
(BÖYLEYDİ)
(BÖYLE OLDU)
(BÖYLEYDİ)
(BÖYLE OLDU)
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