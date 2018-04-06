İlkbaharda çevreye yayılan polenler, alerjik hastalıkları tetikliyor. Baharda her 100 kişiden 20'sinde, saman nezlesi (alerjik rinit) şikayetleri görülüyor. Hastalık, kaşıntı, burun akıntısı ve hapşırma gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Saman nezlesi, 'soğuk algınlığı' ve 'grip' ile karıştırılıp, 'Nasıl olsa geçer' düşüncesiyle ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Melih Ömür, saman nezlesiyle ilgili şu uyarılarda bulunuyor: "Alerjik nezlede ateş ve kas ağrıları görülmüyor. Alerjene maruz kalındığı sürece şikayetler devam ediyor. Alerjik nezle tedavi edilmediği takdirde, birçok sağlık problemlerine yol açabiliyor. Burun akıntısının artması nedeniyle sıklıkla sinüzit ve özellikle çocuklarda orta kulak boşluğunda sıvı birikmesine neden olabiliyor. Bunların dışında koku alma bozuklukları, baş ağrısı ve kalıcı burun tıkanıklıkları gelişebiliyor. Alerjik rinit olan çocuklarda astım hastalığı da oldukça sık görülüyor. Alerjik nezlenin tedavisi alerjenlerden korunmak, ilaç tedavisi, fototerapi ve aşılama olmak üzere 4 gruptan oluşuyor. Tedaviyle şikayetler kontrol altına alınabiliyor."
Saman nezlesine dikkat
Hapşırma ve burun akıntısı şikayetleriyle kendini belli eden saman nezlesi, çoğu zaman griple karıştırılıyor. Tedavide geç kalınırsa astıma ve sinüzite davetiye çıkarıyor
Etiketler: Saman nezlesi
- 06 Nisan 2018, Cuma
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