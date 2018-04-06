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''luluk formülü!

Mutluluğun formülü dan geçiyor. Vitamin deposu bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor

Muzluluk formülü!
Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. Kan akışını hızlandıran bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sperm sayısını da yükselten , kısırlık tedavisini destekleyen besinlerin başında geliyor. Uzmanlar, mucize meyvenin sağlığa faydalarını şöyle özetliyor:
Kan basıncını dengeler.
Göz sağlığını korur.
Böbrek hastalıklarını önler.
Cinsel isteği arttırır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Ülsere iyi gelir.
0Kanı temizler.
Cilt sağlığına iyi gelir.
Kanser riskini önler.
Kemikleri güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
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