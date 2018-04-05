Kalbe 40 yıl hatırı var

Kültürümüzdebüyük yer tutan Türk kahvesi,sağlığa olan faydalarıylada dikkat çekiyor. Brezilya'da50 yaş ve üzeri 4bin kişide yapılan araştırmayagöre kafein, kalp damarsağlığını koruyor. Kalp ve Damar CerrahisiUzmanı Prof. Dr.Ahmet Özkara, fazla kafeintüketiminin vücutta adrenalinhormonu salınımınıartırdığına ve kalp ritminihızlandırdığına değiniyor.Şöyle devam ediyor: "Kalphastalarının günde maksimumiki fincan kahvetüketmesi öneriliyor. Ritimbozukluğu olanlar, tansiyonilacı kullananların kafeinkullanımında dikkatliolmaları gerekiyor.
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