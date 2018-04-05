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Kalbe 40 yıl hatırı var

Kahve, sohbetlerde ağızları tatlandırıyor. Kalbi koruyor. Kan damarlarını temizliyor

Kalbe 40 yıl hatırı var
Kültürümüzde büyük yer tutan Türk kahvesi, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Brezilya'da 50 yaş ve üzeri 4 bin kişide yapılan araştırmaya göre kafein, kalp damar sağlığını koruyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, fazla kafein tüketiminin vücutta adrenalin hormonu salınımını artırdığına ve kalp ritmini hızlandırdığına değiniyor. Şöyle devam ediyor: "Kalp hastalarının günde maksimum iki fincan kahve tüketmesi öneriliyor. Ritim bozukluğu olanlar, tansiyon ilacı kullananların kafein kullanımında dikkatli olmaları gerekiyor.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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