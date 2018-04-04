Badem güç veriyor
Cinsel güçsüzlük yaşayanlara badem ilaç gibi iyi geliyor. Afrodizyak etki göstererek özellikle erkeklerde enerji patlamasına yol açıyor
Damar sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
kemik erimesini önler. Kolesterol düzeyini dengeler.
içindeki yağlar kötü kolesterolü azaltır.
vücut direncini artırır.
yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
gebelik için çinko minerali içerir.
bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.
strese iyi gelir.
Etiketler: badem , cinsel sağlık , cinsel güç , Afrodizyak
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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