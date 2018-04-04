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güç veriyor

süzlük yaşayanlara ilaç gibi iyi geliyor. etki göstererek özellikle erkeklerde enerji patlamasına yol açıyor

Badem güç veriyor
Omega 3 kaynağı, kalp ve damar dostu badem, cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor. kaybı bulunanlara i tavsiye eden uzmanlar, 'Fazlası kilo aldırır' uyarısı yapıyor. Uzmanlar bademin sağlığa faydalarını şöyle anlatıyor:
Damar sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
kemik erimesini önler. Kolesterol düzeyini dengeler.
içindeki yağlar kötü kolesterolü azaltır.
vücut direncini artırır.
yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
gebelik için çinko minerali içerir.
bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.
strese iyi gelir.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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