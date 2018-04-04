Ağız kokusu kanserin habercisi
TEŞHİSİ OLDUKÇA ZOR
Ağız kanseri, baş ve boyun bölgesinde en çok görülen kanser türleri arasında ikinci sırada bulunuyor. Diğer kanser türleri kadar yaygın olmayan ağız kanserinin teşhisi de zor oluyor. Hastalar genellikle rahatsızlıklarının geç farkına varıyor. Bu da tedavide olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden oluyor.
DİŞ KAYIPLARI ÖNEMLİ...
Tüm kanser türlerinde olduğu gibi ağız kanserinde de erken teşhis büyük önem taşıyor. Genellikle, dil, dudak, ağız tabanı, diş eti, gırtlak, bademcik veya tükürük bezlerinin arkasında görülen lezyonlar ağız kanserinin belirtisi olabiliyor. 3 hafta boyunca iyileşmeyen lezyonların ihmal edilmemesi gerekiyor. Aft olarak nitelendirilen ufak bir lezyon bile kısa sürede şekil ve boyut değiştiriyorsa, derhal diş hekimine başvurulması öneriliyor. Ağız kanseri ilerledikçe ağız kokusu ve diş dökülmeleriyle kendini gösteriyor.
AĞRI YAPMAZ KISA SÜREDE YAYILIR
Sinsi ilerleyen ağız kanseri hiç ağrı yapmadan, hastayı rahatsız etmeden hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Hasta, şikayet hissetmediği için doktora gitme ihtiyacı da duymuyor. Tedavi, kanserin türüne göre değişiklik taşıyor. İlerlemiş kanserde, radyasyon tedavisi ile lezyon küçültülüyor ve cerrahi operasyonla alınıyor. Cerrahi operasyondan sonra kanserin türüne göre tekrar radyasyon tedavisine devam edilebiliyor. Kanser erken teşhis edilirse ve yayılmadan müdahale edilirse, önce cerrahi operasyon yapılıyor ve radyasyon tedavisi uygulanabiliyor. Ya da hekimler cerrahi operasyonla yetinilebiliyor.
SICAK ÇAYA DİKKAT
Sıcak yiyecek ve içeceklerin tüketimi, ağız mukozasına zarar veriyor. Bu da ağız kanseri riskini artırıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak yiyecek tüketimi nedeniyle, ağız kanseri daha sık görülüyor. Yrd. Doç. Dr. Gaş, "Beslenme alışkanlıklarının ağız kanseriyle doğrudan ilişkisi var. Hiç sigara içmeyen birinde de ağız kanseri görülebiliyor, bunun nedeni çok fazla sigara tüketilen bir ortamda uzun süre bulunması da olabilir" diyor.
6 AYDA BİR MUAYENE OLUN
Kanserin ilerlemesi, hastanın hayatını kaybetme ihtimalini de artırıyor. Yrd. Doç. Dr. Gaş, ilerlemiş kanser vakalarında sağ kalım oranının oldukça düşün olduğunu belirtiyor. 6 ayda bir düzenli diş muayenesini öneriyor.
ERKEKLER RİSK ALTINDA
Tüm kanser türlerinde olduğu gibi alkol ve sigara kullanımı, ağız kanserinde de başı çekiyor. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülüyor. Ağız mukozasına zarar veren şeyler, kansere davetiye çıkarıyor. İyi huylu tümörü kötü huyluya çevirebiliyor.
Etiketler: kanser , ağız kokusu , ağız sağlığı
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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