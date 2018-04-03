Aşkın kokusu çıktı

Kötü kokusuyla birçok kişinin mesafeli yaklaştığı sarımsak, cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. İçeriğindeki 'allicin' denilen madde kan akışını hızlandırıp, sperm sayısını arttırıyor. "Sarımsak cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında partnerinizi kaçırır" diyen uzmanlar, "Asla çiğ olarak tüketmeyin; sonra üzülürsünüz" şeklinde konuşuyor. Sarımsağın faydaları şöyle sıralanıyor...
Kandaki şeker miktarınıdengeler. Kanserden korur. Kan pıhtılaşmasınıönler. Damar sertliğini azaltır. Vücuttan sivrisinek veböcekleri uzaklaştırır. Sinir sistemini ve kan dolaşımını düzenler. Gribi venezleyi önler. Güç ve enerji verir. Bağışıklığıgüçlendirir.
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