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Aşkın kokusu çıktı

Aşkın kokusu çıktı
Kötü kokusuyla birçok kişinin mesafeli yaklaştığı sarımsak, cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. İçeriğindeki 'allicin' denilen madde kan akışını hızlandırıp, sperm sayısını arttırıyor. "Sarımsak cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında partnerinizi kaçırır" diyen uzmanlar, "Asla çiğ olarak tüketmeyin; sonra üzülürsünüz" şeklinde konuşuyor. Sarımsağın faydaları şöyle sıralanıyor...

Kandaki şeker miktarını dengeler.
Kanserden korur.
Kan pıhtılaşmasını önler.
Damar sertliğini azaltır.
Vücuttan sivrisinek ve böcekleri uzaklaştırır.
Sinir sistemini ve kan dolaşımını düzenler.
Gribi ve nezleyi önler.
Güç ve enerji verir.
Bağışıklığı güçlendirir.
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