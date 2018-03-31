Türk filmi
Prof. Dr. Namık Demir, 1987’de Nebahat Bilgiç ve Zeynep Çolak adlı iki annenin doğumuna girdi. Tesadüf eseri iki kadının çocukları yıllar sonra tanışıp evlendi. Genç çiftin bebeklerinin doğumunu da yine kendisi gerçekleştirdi
Nebahat Bilgiç ve Ahmet Bilgiç kızlarına Burcu adını verdi. Dr. Demir, 23 Temmuz 1987 tarihinde de Adem Çolak ile evli olan Zeynep Çolak'ın doğumunu gerçekleştirdi. Minik oğullarına Deniz adını veren Zeynep- Adem Çolak çiftinin evlat sahibi olma mutluluğunun en yakın tanığı yine Dr. Demir oldu. Demir'in 31 yıl önce doğumlarını gerçekleştirdiği Burcu Bilgiç ile Deniz Çolak birer yetişkin oldu ve iki gencin yolları yıllar sonra Ayvalık'ta kesişti. Satış danışmanlığı yapan Burcu Bilgiç ile futbol antrenörü Deniz Çolak, 28 Haziran 2013 günü yaşamlarını birleştirdi. Yaşantılarını aileleriyle birlikte Ayvalık'ta sürdüren Çolak çifti evlat sahibi olmaya karar verdi. Ancak başlangıçta her şey normal gitmesine karşın aylar ilerledikçe Burcu Çolak'ın hamileliğinde sorunlar başgösterdi. Burcu, bir arkadaşının önerisiyle Prof Demir'e gitti. Demir'in kontrolünde gebelik sürecini geçiren Burcu Çolak, geçen 19 Mart'ta bir kız bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Demir'in doğumunu gerçekleştirdiği 3 kilo 270 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda doğ an bebeğe Birce adını veren çift büyük mutluluk yaşadı.
Etiketler: Namık Demir , Nebahat Bilgiç , Zeynep Çolak , Burcu Bilgiç , Deniz Çolak , Adem Çolak , Burcu Çolak
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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