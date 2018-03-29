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Kim korkar ten!

Kim korkar varisten!
Kadınların kabusu olan varis, bacaklardan dışarıya fırlayan damarlar nedeniyle son derece rahatsızlık veriyor. Sağlık açısından da önemli bir sorun oluşturuyor. Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aslım yaz mevsiminin yaklaştığı bu dönemde lerinizden kurtulabilmenin yollarını sizler için anlatıyor. Öncelikle varis, bacaklarda şişlik, ağrı ve kramp gibi belirtilerle kendisini belli ediyor. Aşırı kilolular, topuklu ayakkabı giyenler ve gün boyu hareketsiz çalışan bankacılar ile öğretmenler için risk oluşturuyor. Tedavisi, varisin evresine göre farklılık gösteriyor. Prof. Dr. Aslım, varisin oluşumunu önlemek için, "Yürüyüş yapın, bisiklet sürün, yüzün. Uzun süre oturmaktan kaçının. Dinlenirken ayaklarınızı yüksekte tutun" uyarısında bulunuyor.
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