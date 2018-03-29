Kim korkar varisten!

Kadınların kabusu olan varis, bacaklardan dışarıya fırlayan damarlar nedeniyle son derece rahatsızlık veriyor. Sağlık açısından da önemli bir sorun oluşturuyor. Liv Hospital Kalpve Damar Cerrahisi UzmanıProf. Dr. Erdal Aslım yaz mevsiminin yaklaştığı bu dönemde varislerinizden kurtulabilmenin yollarını sizler için anlatıyor. Öncelikle varis, bacaklarda şişlik, ağrı vekramp gibi belirtilerle kendisini belli ediyor. Aşırı kilolular, topuklu ayakkabı giyenler ve gün boyu hareketsiz çalışan bankacılar ile öğretmenler için risk oluşturuyor. Tedavisi, varisin evresinegöre farklılık gösteriyor. Prof. Dr. Aslım, varisin oluşumunu önlemek için, "Yürüyüş yapın, bisiklet sürün, yüzün. Uzun süre oturmaktan kaçının. Dinlenirken ayaklarınızı yüksekte tutun" uyarısında bulunuyor.
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