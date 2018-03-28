Kadınların düşmanı Hashimoto
Uzman Dr.Funda Orakdöğen, bağışıklık sistemi hastalığı olan Hashimoto'nun en çok kadınlarda görüldüğünü söyledi. Ve ekledi: "İlerleyen süreçte tiroit yetmezliğine bile neden olabilir!"
TİROİTLERİ BİTİRİR!
Hashimoto hastalığında vücut, tiroit bezini yok etmek için çok miktarda antikor üretiyor. Bu antikorlar zaman içerisinde tiroit hücrelerini harap etmeye başlıyor. Tiroit bezinde biriken iltihap nedeniyle hastada tiroit hormon yetmezliği ortaya çıkıyor.
GENETİK BİR TEHLİKE
Hastalık genelde ailesel özellik gösteriyor. Bu nedenle yakınlarında Hashimoto tiroiditi olanların, düzenli tiroit tetkiklerini yaptırması gerekiyor. Tüm yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Ancak genelde
30-50 yaş arası kişilerde risk oluşturuyor. Hastalığın yüzde 95'i kadınlarda görülüyor.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ...
Tedavide, tiroit dokusundaki tahribatı önlemeye yönelik herhangi bir uygulama günümüzde bulunmuyor. Tiroit hormonu verilerek bunun eksikliğine bağlı bulguların ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Tedavi, her hastanın yaşına, aktivitesine, kilosuna ve hormon değerlerine göre belli periyodlarda ayarlama yapılmasını gerektiren bir süreçten oluşuyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hashimoto, genellikle şu belirtileri veriyor:
Soğuğa hassasiyette artış,
Çabuk yorulma, yavaşlamış hareketler,
Düzensiz ve ağır adet dönemleri,
Hamile kalamama,
Ses kısıklığı,
Depresyon,
Kabızlık,
Yavaş kalp atışları...
NELER YEMELİ?
Doktorun uygun gördüğü tedaviyi, hastanın beslenme tarzı da destekliyor. Uzmanlar, Hashimoto hastalarının beslenmelerinde dikkat etmesi gerektiği noktaları şöyle sıralıyor...
İyotsuz tuz: Tuz tüketimi büyük önem taşıyor. Tuz ve tuz içeren bütün ürünlerin tüketimine dikkat etmek gerekiyor.
Şeker: Rafine şekerden uzak durmak, bunun yerine tam buğday, arpa, buğday, kepekli ürünler öneriliyor.
Balık: Omega 3 zengini olan balığın haftada 2 kez tüketilmesi, tiroit hormonlarını düzenliyor.
Su: Hastaların, ödeme yatkın olmasından dolayı bol bol su içmesi öneriliyor.
Guatrojen besinler: Brokoli, lahana, turp, Brüksel lahanası, tiroit bezinin çalışmasını azalttığı için tüketmemek gerekiyor.
Taze meyve ve sebzeler: Sebze meyve tüketimi vücut direncini artırıyor. Her gün en az 5 porsiyon meyve ve sebze yenmesi öneriliyor.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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