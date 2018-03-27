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Aşka dopingi

Aşka kereviz dopingi
Oldukça besleyici bir sebze olan kereviz; A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içeriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıp, iktidarsızlığı gideriyor. 30'lu yaşlardaki erkeklerin bol miktarda yemeleri tavsiye ediliyor. Bu muhteşem sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Sinir yorgunluğunu giderir. Vücudu kuvvetlendirir.
İştah açıcıdır. Aynı zamanda öksürüğü keser.
Kanı temizler. Karaciğer sarılığını giderir.
Böbrek taşı dökülmesine yardımcı olur.
Yüksek tansiyon, şeker ve prostat hastalarına faydalıdır.
Hipertansiyonu ve yüksek kolesterolü düşürür.
Mideyi kuvvetlendirir.
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