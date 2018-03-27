Aşka kereviz dopingi

Oldukça besleyici bir sebze olan kereviz;A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzereçinko, bakır, mangan ve selenyum mineralleriniiçeriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıp, iktidarsızlığıgideriyor. 30'lu yaşlardaki erkeklerin bol miktardakereviz yemeleri tavsiye ediliyor. Bu muhteşemsebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor... Sinir yorgunluğunu giderir. Vücudu kuvvetlendirir. İştah açıcıdır. Aynı zamanda öksürüğü keser. Kanı temizler. Karaciğer sarılığını giderir. Böbrek taşı dökülmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyon, şeker ve prostat hastalarına faydalıdır. Hipertansiyonu ve yüksek kolesterolü düşürür. Mideyi kuvvetlendirir.
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