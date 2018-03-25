Mis gibi mutluluk

Kokusuyla meşhur çok nadide çiçeklerden biri olan lavanta, sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. Özellikle sinir sistemi üzerinde olan olumlu etkilerinin saymakla bitmeyeceğini aktaran uzmanlar, lavantanın içerdiği hoş aromasıyla sakinleştirici etkiye sahip olduğunu vurguluyor. A ve C vitaminleri açısından oldukça zengin, protein, kalsiyum ve demir içeren lavantanın sağlığa faydaları işte şöyle sıralanıyor... Ciltteki kırışıklıkları giderir. Saçlara parlaklık kazandırır. Stres ve depresyona karşı etkilidir. Sindirim sistemini düzenler. Hazımsızlığı önler. Gazı, kabızlığı bitirir. Yaraları hızlı iyileştirir. Bağırsakları Temizler. Kas Ağrıları hafifletir. Uykusuzluğa iyi gelir. Migren ve baş ağrılarını giderir. İştah açar. Kan basıncını dengeler.
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