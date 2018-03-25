Kuru incir, üzüm Çölyak’a çözüm
Çölyak hastalığının tedavisi, ömür boyu sürüyor. Ekmek, börek gibi gıdaları yiyemeyen hastaların; çörek otu, kuru incir, üzüm tüketmesi öneriliyor...
GENETİK MİRAS
Genetik bir hastalık olan Çölyak, bağırsakların emilim işlevini yerine getirememesinden kaynaklanıyor. Çölyak hastaları glütenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalıyor ve küçülüyor. Bağırsak yüzölçümü gittikçe azalıyor ve gıdalar emilemez hale geliyor. Hastalık, genetik olarak nesilden nesile geçebiliyor. Ailesinde çölyak hastalığı bulunanların düzenli olarak kontrollerini yaptırması gerekiyor.
KISIRLIK NEDENİ...
Çölyak hastalığı tedavi edilmediği takdirde birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Kansızlık, büyüme geriliği gibi daha birçok problem kendini gösterebiliyor. Bunların dışında gebelikte düşük ve hatta kısırlığa kadar yol açabiliyor.
TANI NASIL KONULUR?
Çölyak hastalığına kesin tanı koymak için bazen endoskopik yöntemle ağızdan onikiparmak bağırsağına girilip, üç ayrı yerinden örnek alınıp, dokunun mikroskop altında incelenmesi gerekebiliyor.
KADINLAR TEHLİKEDE
Çölyak hastalığı, dünyada ortalama 130 kişide 1 görülüyor. Hastalığı yalnızca 'Buğday alerjisi' olarak tanımlamamak gerekiyor. Genetik faktörlerin oldukça etkili olduğu Çölyak hastalığı, kadınları daha çok tehdit ediyor. Hastalık en çok yetişkinlerde ve 10 yaş üzeri çocuklarda görülüyor. Bununla beraber hastalık tahıl tüketimi başladıktan sonra her yaşta görülebiliyor.
BU BESİNLERİ DENEYİN
Çörek otu, Çölyak hastalığında tedavi sürecini destekliyor. B vitamini zengini kestane, hastalara güç veriyor. Kuru üzüm, kuru incir, fındık ve ceviz ise bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. Hastalığın bağırsaklara verdiği zararın onarılmasını sağlıyor.
YASAK YİYECEKLER
Buğday, yulaf ve çavdar unu ile yapılmış her türlü yiyecek, şehriye, erişte, bisküvi, simit, irmik, börek, pasta, çörek, galeta unu, şehriye, un, düğün ve tarhana çorbası, unlu tatlılar ve hamur işleri, ekmek konmuş köfte gibi yemeklerden uzak durmak gerekiyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Karında şişlik,
Kansızlık,
Eklem ve kemik ağrıları,
Yorgunluk hissi,
Kusma, Bulantı, İshal,
İştahsızlık,
SERBEST YİYECEKLER
Pirinç, pirinç unu, nişasta ile yapılan yiyecekler, karabuğday, sebze, mercimek, pirinç, tavuk et çorbası, bal, pekmez, lokum, komposto, hoşaf, sütlü tatlılar, her türlü sebze meyve, kırmızı ve beyaz et, süt, yoğurt peynir tüketilebilir.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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