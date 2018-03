Kuru incir, üzüm Çölyak’a çözüm

hastalığı, toplumda göz ardı edilen rahatsızlıkların başında geliyor. Hastalık,, glüten adlı proteine karşıve kronikleşen alerjisi olarak adlandırılıyor. Hastalar, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi glüten içeren besinler hayat boyu mahrum kalıyor. Bunların tüketilmesi halindealevleniyor. Tüm sindirim sistemi, bazen bütün vücut bu durumdan etkileniyor. Daha çok çocuk yaşlarda görülmekle beraber her yaş grubunu etkiliyor. Genetik bir hastalık olanbağırsakların emilim işlevini yerinekaynaklanıyor. Çölyak hastaları glütenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalıyor ve küçülüyor. Bağırsak yüzölçümü gittikçe azalıyor ve gıdalar emilemez hale geliyor. Hastalık, genetik olarak nesilden nesile geçebiliyor. Ailesinde çölyak hastalığı bulunanlarınÇölyak hastalığı tedavi edilmediği takdirde birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Kansızlık, büyüme geriliği gibi daha birçok problem kendini gösterebiliyor. Bunların dışında gebelikte düşük ve hatta kısırlığa kadar yol açabiliyor.Çölyak hastalığına kesin tanı koymak için bazen endoskopik yöntemle ağızdan onikiparmak bağırsağına girilip, üç ayrı yerinden örnek alınıp, dokunun mikroskop altında incelenmesi gerekebiliyor.Çölyak hastalığı, dünyada ortalamaHastalığı yalnızcaolarak tanımlamamak gerekiyor. Genetik faktörlerin oldukça etkili olduğu Çölyak hastalığı,Hastalık en çok yetişkinlerde ve 10 yaş üzeri çocuklarda görülüyor.Çörek otu, Çölyak hastalığında tedavi sürecini destekliyor. B vitamini zengini kestane, hastalara güç veriyor. Kuru üzüm, kuru incir, fındık ve ceviz ise bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. Hastalığın bağırsaklara verdiği zararın onarılmasını sağlıyor.Buğday, yulaf ve çavdar unu ile yapılmış her türlü yiyecek, şehriye, erişte, bisküvi, simit, irmik, börek, pasta, çörek, galeta unu, şehriye, un, düğün ve tarhana çorbası, unlu tatlılar ve hamur işleri, ekmek konmuş köfte gibi yemeklerden uzak durmak gerekiyor.Karında şişlik,Yorgunluk hissi,İştahsızlık,Pirinç, pirinç unu, nişasta ile yapılan yiyecekler, karabuğday, sebze, mercimek, pirinç, tavuk et çorbası, bal, pekmez, lokum, komposto, hoşaf, sütlü tatlılar, her türlü sebze meyve, kırmızı ve beyaz et, süt, yoğurt peynir tüketilebilir.