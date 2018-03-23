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Yol Durumu
  1. Gece çalışmak kalbi yoruyor
  2. Balık kolesterol düşmanı

Güç te

Güç kekikte
Yemeklere lezzet katan , doğal ilaç etkisi yapıyor. Potasyum, demir, kalsiyum, A, C ve E vitamini açısından zengin olan kekik, antioksidan özellikler taşıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Uzmanlar tarafından "Mucize" olarak tanımlanan bu bitkinin sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanseri önler.
Cinsel gücü arttırır.
Tansiyonu düşürür.
Romatizma ağrısını dindirir.
Kalp sağlığını destekler.
Kemikleri güçlendirir.
Göz sağlığına korur.
Alzheimer'dan korur.

SPERM SAYISI AZ OLANLAR DİKKAT!
İtalya'da erkekleri yakından ilgilendiren bir araştırma yapıldı. Kısır erkekleri inceleyen uzmanlar, sperm kalitesinin erkek sağlığının göstergesi olup olmadığını araştırdı. Sperm sayısı düşük olan erkeklerin, tansiyon, şeker ve kalp krizine yakalanma riskinin yüksek olduğu saptandı.
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