;
Yol Durumu
  1. Fazla et tüketmek ağız kokusu nedeni
  2. Alzheimer’ın şifresi 65’te gizli!

sevindirir

Birçok hayati hastalıktan koruyan , balla birlikte yenildiğinde cinsel soğukluğu giderip, vücudu ısıtıyor; enerjiyi yükseltiyor

Zencefil sevindirir
Sindirim sorunlarına ilaç gibi etki eden zencefil, hormonlar üzerinde de afrodizyak etkisi yaratıyor. Balla birlikte yenildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Uzmanlar in yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...
Zencefil çayı hamilelikte görülen sabah bulantıları için en etkili doğal çözümdür.
Yaşa bağlı eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.
Düzenli zencefil tüketimi kolorektal (bağırsak, rektum veya her ikisi birden) kansere neden olan hücre yapısını baskılar ve tümörlerin büyümesini engeller.
Kanserli yumurtalık hücrelerinin sayısını azaltır. Tümörleri küçültür.
Grip sırasında terleterek mikropların atılmasını sağlar.
Bağışıklığı güçlendirip, hastalığa yakalanma riskini azaltır.
Astım hastalarına iyi gelir.
Yapılan bilimsel bir çalışamaya göre zencefil şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir..
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar