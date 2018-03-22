Alzheimer’ın şifresi 65’te gizli!

Yaşlılık, insan hayatında fiziksel ve ruhsal değişimleri beraberinde getiriyor. Zihnin işlevlerinin kaybetmesiyle ortaya çıkan hastalıklar içinde Alzheimer hastalığı ilk sırada geliyor. NörolojiUzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, 65 yaş üstü 100 kişiden 8'inin Alzheimer hastası olduğunu belirtiyor. Alzheimer'ın en sık görülen belirtilerinin bellek kaybı ve özellikle de yeni öğrenilmiş bilginin unutulması olduğunu söylüyor. "Hastalar, bir sohbetin ortasında durabilir ve nasıl devam edecekleri konusunda hiçbir fikir sahibi olamayabilirler. Kendilerini tekrar edebilirler. Kelimeler konusunda mücadele içinde olurlar, doğru kelimeyi bulmakta zorluklar yaşarlar, nesneleri yanlış ifade ederler. Zaman içerisinde kişilikleri değişir. Şaşkın, şüpheci,depresif, korku dolu veyakaygılı olabilirler" diyor.Üzümü deneyin... Alzheimer'da doğal besinler tedaviyi destekliyor. Uzmanlar başta çekirdeksiz üzüm olmak üzere şu besinleri öneriyor:
Biberiye: Beyin damarlarını genişletiyor. Alzheimer'ı önlüyor. Üzüm: ABD'de yapılan araştırmaya göre her gün 2 porsiyon çekirdeksiz üzüm yemek, Alzheimer'dan koruyor. Beyin hücrelerini besliyor. Yeşil çay: Hafızayı destekliyor. Nöron kaybını önlüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.