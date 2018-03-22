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’ın şifresi 65’te gizli!

Alzheimer’ın şifresi 65’te gizli!
Yaşlılık, insan hayatında fiziksel ve ruhsal değişimleri beraberinde getiriyor. Zihnin işlevlerinin kaybetmesiyle ortaya çıkan hastalıklar içinde hastalığı ilk sırada geliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, 65 yaş üstü 100 kişiden 8'inin Alzheimer hastası olduğunu belirtiyor. Alzheimer'ın en sık görülen belirtilerinin bellek kaybı ve özellikle de yeni öğrenilmiş bilginin unutulması olduğunu söylüyor. "Hastalar, bir sohbetin ortasında durabilir ve nasıl devam edecekleri konusunda hiçbir fikir sahibi olamayabilirler. Kendilerini tekrar edebilirler. Kelimeler konusunda mücadele içinde olurlar, doğru kelimeyi bulmakta zorluklar yaşarlar, nesneleri yanlış ifade ederler. Zaman içerisinde kişilikleri değişir. Şaşkın, şüpheci, depresif, korku dolu veya kaygılı olabilirler" diyor. ü deneyin... Alzheimer'da doğal besinler tedaviyi destekliyor. Uzmanlar başta çekirdeksiz üzüm olmak üzere şu besinleri öneriyor:

Biberiye: Beyin damarlarını genişletiyor. Alzheimer'ı önlüyor.
Üzüm: ABD'de yapılan araştırmaya göre her gün 2 porsiyon çekirdeksiz üzüm yemek, Alzheimer'dan koruyor. Beyin hücrelerini besliyor.
Yeşil çay: Hafızayı destekliyor. Nöron kaybını önlüyor.
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