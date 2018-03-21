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İdrar yolu iltihabına

İdrar yolu iltihabına yaban mersini
Sık idrara çıkma, şiddetli ağrı, idrar yolu enfeksiyonunu işaret ediyor. Hastalık tedavi edilmediğinde ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açıyor. Kadınlarda erkeklere oranla yüzde 8 daha fazla görülüyor. Kadınların yaklaşık yüzde 50'si hayatında en az bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Egemen İşgören, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için 10 öneride bulunuyor...

Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın.
Bol miktarda su için ve idrarınızı bekletmeyin.
Kabızlığa dikkat edin. Kabızlık idrar akışını olumsuz etkiler.
den önce ve sonra idrarınızı yapın.
Eğer gerekiyor ise cinsel ilişki esnasında su bazlı kayganlaştırıcılar kullanın.
Sperm öldürücü özelliği olan kremleri kullanmayın.
Hijyenik pedleri sık değiştirin.
Genital bölge temizliği için sabun kullanmayın.
Pamuklu iç çamaşırlarını tercih edin.
Vajinal enfeksiyon var ise tedavi olun.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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