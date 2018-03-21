İdrar yolu iltihabına yaban mersini
Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın.
Bol miktarda su için ve idrarınızı bekletmeyin.
Kabızlığa dikkat edin. Kabızlık idrar akışını olumsuz etkiler.
Cinsel ilişkiden önce ve sonra idrarınızı yapın.
Eğer gerekiyor ise cinsel ilişki esnasında su bazlı kayganlaştırıcılar kullanın.
Sperm öldürücü özelliği olan kremleri kullanmayın.
Hijyenik pedleri sık değiştirin.
Genital bölge temizliği için sabun kullanmayın.
Pamuklu iç çamaşırlarını tercih edin.
Vajinal enfeksiyon var ise tedavi olun.
Etiketler: cinsel ilişki , Yaban mersini
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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