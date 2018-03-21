Bakla aşkına!

Sofraları renklendiren bakla, en sevilen zeytinyağların başında geliyor. Birçok mineralin yanı sıra A, B, C ve B2 vitaminleri içeriyor. Üzerine limonsıkılıp yendiğinde şifası daha da artıyor. Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra cinsel hayatı renklendiyor. Erkeklerde sertleşmesorununu ortadan kaldırıyor. Eski çağlardan beri afrodizyak etkisiyle biliniyor. Uzmanlar; bitkisel protein, karbonhidrat, demir, kalsiyum ve bol vitamin içeren bu sebzenin sık sık tüketilmesini tavsiye ediyor. Şifa deposu baklanın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kuvvet verir. Baş ağrısına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Hafızayı güçlendirir. İdrar yollarını temizler. İshali keser. Hazmı kolaylaştırır. İdrar yollarını temizler. Göğüs hastalıkları ve öksürüğe iyi gelir.
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