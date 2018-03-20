MS’e kökten çözüm

ABD, İngiltere, İsveç ve Brezilya'da 100'ün üstünde MS hastasıyla yapılan araştırma kök hücre naklinin, semptomlarda iyileşme sağladığını ve hastalığı durdurduğunu gösterdi. Araştırma çerçevesinde hastanın bağışıklıksisteminin kanser ilaçları kullanılarak temizlendiği, ardından sistemin kök hücre nakliyle yeniden çalıştırıldığı belirtildi.
KISMİ FELÇ, KÖRLÜK Kök hücre nakli yapılan hastaların hepsinde MS'in alevlenip yatışan türünün bulunduğu öğrenildi. Nakilin ardından 3 yılda 52 hastanın üçünde nakiller başarısızlığa uğrarken, ilaç tedavisine yanıt vermeyenlerin sayısının 30 olduğu vurgulandı. Hareket aksaklığı, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan MS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat fazla görülüyor.
HASTALIĞITANIYALIM MS Hastalığı (Multiple Skleroz), bağışıklık sisteminin sinirlerini kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldırıyor, bu dokuları potansiyel olarak zayıflatıyor. Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor.
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