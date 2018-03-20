Doğal viagra nane

Cinsel istek, yaşın ilerlemesine bağlı olarak azalıyor. Yıllara meydan okuyarak cinselhayatı canlandırmanın yolu ise doğal gıdalardan geçiyor. Bunların başında vitamin deposu nane yer alıyor. A, C, demir, kalsiyum, magnezyum ve omega- 3 içeren nane, "afrodizyak" etkiler yapıyor. Erkek ve kadında cinsel isteği kamçılıyor. Kan dolaşımını da hızlandıran nane, bu özelliği sayesinde cinselgücü arttıran viagrailacını aratmıyor. İktidarsızlık riskini azaltıyor. Bu mucize bitki, sperm kalitesini de arttırarak çocuk sahibi olamayan beylerin kısırlık tedavisine yardımcı oluyor. Uzmanlar, yapılan araştırmalara dayanarak nanenin faydalarını şöyle özetliyor: Bağışıklık sisteminigüçlendirir. Strese ve baş ağrısına iyi gelir. Kalp krizi riskini azaltır. Ateşi düşürür. Sindirimi kolaylaştırır. Sinirsel iktidarsızlığa iyi gelir. Mide bulantısınıalır. Ağız kokusunu önler. Kasağrılarınıhafifletir. Astıma iyi gelir. Tansiyonudengeler.
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