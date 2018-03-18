Kalp krizinde altın önlemler

Göğüste sıkışma hissi, yanma, hazımsızlık, nefes darlığı, solgunluk, terleme ve yorgunluk kalp krizinin ilk belirtileri olarak göze çarpıyor. Ancak kalp krizlerinin dörtte biri, herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkabiliyor ve bazı hastalarda ilk belirti kalp krizi olabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Cegerğun Polat, kalp krizi belirtileri yaşandığı sırada alınması gereken 6 önlemi şöyle sıralıyor...



✔ Üzerinizde gömlek ve kravat varsa, gömleğin yaka bölgesini ve kravatı gevşetin, ferahlamaya çalışın.

✔ Yanınızda aspirin tableti varsa onu çiğneyin.

✔ Kriz yalnızken sizi yakalamışsa, telefonunuzla en yakınınızı arayın ya da ambulans yardımı isteyin.

✔ Burun deliklerinizi kapatıp kuvvetli bir şekilde öksürmeye çalışın. Bu, kan akışını hızlanacaktır.

✔ PencereLeri açıp oksijen alın.

✔ Krize araç içerisinde yakalandıysanız, hemen aracı kenara çekip yardım isteyin.

