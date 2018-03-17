Yumurtalık kistlerine ıspanak - pırasa

Polikistik Over Sendromu, üreme çağındaki her dört kadından birinde görülüyor. Çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, ciddi bir yumurtalık problemi olan bu hastalığın tedavisinde başarılı olmanın en önemli faktörünün, beslenme alışkanlıkları olduğunu vurguluyor.

DİYET VE EGZERSİZ

Polikistik Over Sendorumu hastalarının kanlarında yüksek miktarda insülin olduğuna dikkat çekiyor. "Diyet ve egzersi, Polikistik Over Sendromu'nu yönetmenin en önemli parçalarıdır.

İyi beslenmek, fiziksel olarak aktif olmak, ideal kiloda olmak şikayetlerin düzelmesini sağlayacaktır" diyor. Şöyle devam ediyor: "Light ürünlere çok aldanmamakta fayda var. Şu anda makul düzeyde yapay tatlandırıcıların sağlığımıza zararlı olduğunu gösteren bilimsel veri mevcut değil. İşlenmiş gıdalar yerine doğal besinleri tercih etmek doğru olacaktır. Sağlıklı beslenmek ve kaliteli yaşam için diyet limonata yerine suyunuzu limon dilimleri ile aromalandırmak daha doğru olacaktır. Meyve suyu, patates, beyaz ekmek, makarna, pirinç, beyaz unla yapılmış ürünler (hamur işleri vb.), şekerli tahıl gevrekleri, şekerli içecekler, patates cipsi yerine, taze meyve, nişasta içermeyen sebze, brokoli, ıspanak, pırasa, tam tahıllı yiyecekler, şekersiz pastanecilik ürünlerini tercih edin."



