Reflüde 10’dan şaşma!
Reflü hastalığı, ülkemizde her 100 yetişkinden 20’sinde görülüyor. Tedavisinde ilaçların yanı sıra sağlıklı beslenme önemli rol oynuyor. Uzman Doktor Remzi Beştaş, reflü şikayetlerini azaltan 10 beslenme önerisini sizler için sıralıyor...
2 Alkol kullanımından kaçınılmalı veya en azından sınırlandırılmalıdır.
3 Besinler bütün olarak yutulmamalı, ağızda iyice çiğnenmelidir.
4 Sakız çiğnemekten kaçınmalıdır. Çünkü sakızla birlikte yutulan hava, midede gaz miktarını artırır. Bu da reflüyü tetikler.
5 Yemek sırasında ve yemekten sonraki 45 dakika dik pozisyonda oturulmalıdır.
6 Uyumadan en az 2-3 saat önce su dışında herhangi bir besin veya içecek tüketilmemelidir.
7 Öğünlerdeki porsiyonlar sabahtan akşama doğru azaltılmalıdır.
8 Özellikle baharatlı gıdalar, kızartmalar, yağlı ve salçalı yemekler, çikolata, domates suyu, kahve ve çay sınırlandırılmalıdır.
9 Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyve ve bunların hazır ya da taze sıkılmış suları tüketilmemelidir.
10 Sigara kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.