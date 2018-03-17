Reflüde 10’dan şaşma!

1 Yemek sırasında içecekler sınırlandırılmalı, daha çok öğün aralarında tüketilmelidir.

2 Alkol kullanımından kaçınılmalı veya en azından sınırlandırılmalıdır.

3 Besinler bütün olarak yutulmamalı, ağızda iyice çiğnenmelidir.

4 Sakız çiğnemekten kaçınmalıdır. Çünkü sakızla birlikte yutulan hava, midede gaz miktarını artırır. Bu da reflüyü tetikler.

5 Yemek sırasında ve yemekten sonraki 45 dakika dik pozisyonda oturulmalıdır.

6 Uyumadan en az 2-3 saat önce su dışında herhangi bir besin veya içecek tüketilmemelidir.

7 Öğünlerdeki porsiyonlar sabahtan akşama doğru azaltılmalıdır.

8 Özellikle baharatlı gıdalar, kızartmalar, yağlı ve salçalı yemekler, çikolata, domates suyu, kahve ve çay sınırlandırılmalıdır.

9 Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyve ve bunların hazır ya da taze sıkılmış suları tüketilmemelidir.

10 Sigara kesinlikle kullanılmamalıdır.