Mutluluğa domates

Sabah kahvaltılarının baştacı, menemenin olmazsa olmazıdomates, ülkemizde en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Sağlık açısından inanılmaz faydaları bulunuyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Kalpten diyabete, kanserden gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen domates, cinsel yaşama da renk katıyor. Hormonlarıçalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Pişirildiğinde etkisi artarak isteği tetikliyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kanserden korur. Prostat oluşumunu engeller. Kan basıncını düzenler. Kalp krizi riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Su ve lif içeriği ile kabızlığı önler. Bağırsakları çalıtırır. Karaciğeri korur ve güçlendirir. Kilo vermeye yardımcı oluyor.
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