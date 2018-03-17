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Diyabet in zararını GÖRün!

Diyabet in zararını GÖRün!
Yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıklarının kötüye gitmesiyle birlikte diyabetin görülme sıklığı iyice arttı. Prof. Dr. Ali Osman Saatci, her 3 diyabet hastasından birinde göz problemlerinin yaşandığını vurguladı. "Bu sorunlar, körlüğe kadar gidebilir. Hasta, tedavide gecikirse, o zaman çok daha zor şartlarda tedavi ediliyor" dedi.
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