;
Yol Durumu
  1. Kısırlığa sarımsak
  2. Cinsel ilişkide ağrı olabilir

böbrek taşını önler

Prof. Dr. , böbrek taşı hastalığına karşı uyarıyor: Çikolata, ıspanak ve kahve riski arttırıyor. , portakal suyu ve baklagiller ise hastalığa kalkan oluyor

Limonata böbrek taşını önler
BÖBREK taşı hastalığı, her 11 kişiden birinde görülüyor. Doğru beslenme, hastalık riskini azaltıyor. Prof. Dr. Abdullah Gedik, böbrek taşı riskini önlemenin yollarını anlatıyor: Yürüyüş yapın Hareketsiz yaşam, böbrek taşına zemin hazırlıyor. Düzenli egzersiz ve yürüyüş, taş oluşumunu engelliyor. Kilo kontrolü de riski azaltıyor. Tansiyon hasalarında risk artıyor. sebze tüketin Böbrek taşı hastalığında beslenme büyük önem taşıyor. Bu nedenle lif içeriği yüksek gıdaların tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü lifli besinlerden fakir olan beslenme sonucu oluşan kabızlık, taş oluşumunu hızlandırıyor. Lif oranı yüksek sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller, kabızlığı engelliyor. Lifli gıdalar, besinlerin bağırsaktan geçiş sürecini kısaltıyor ve dolayısıyla taşların önemli bir kısmını oluşturan 'oksalat'ın emilimini azaltıyor.

SU MİKTARINI ARTTIRIN
Günlük alınması gereken sıvı miktarı, kişiye ve iklime göre değişir. En doğrusu, günde 1.5- 2 litre idrar çıkışını sağlayacak miktarda sıvı tüketimidir. Her saat başı bir bardak su, en pratik ve ideal olanıdır. Su tüketimi, taş riskini önemli oranda azaltır.

TAZE MEYVE SULARINI TERCİH EDİN
Evde yapılan , taze sıkılmış portakal, mandalina ve greyfurt suyu gibi C vitamini içeren meyve suları böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Bu içeceklerde taş oluşumunu engelleyen "inhibitör" denilen ve sitrat yönünden zengin bir madde bulunuyor.

SAKATATI AZALTIN
Kırmızı et, sakatat, tavuk gibi hayvansal besinlerin fazla miktarda tüketilmesi, taş oluşumuna davetiye çıkarıyor. Bir öğünde fazla miktarda hayvansal protein tüketilirse, diğer öğünde sebze tercih edilmesi gerekiyor.

TUZU KISITLAYIN
Fazla tuz tüketimi bağırsaklarda kalsiyum emilimini arttırıyor. Bu da böbreklere daha fazla miktarda kalsiyumun gelmesine neden olarak, taş oluşum riskinin arttırıyor. Bu nedenle aşırı tuzdan uzak durulması gerekiyor. Günlük tuz tüketiminin 3-5 gramı (yaklaşık bir çay kaşığı) geçmemesi büyük önem taşıyor.

BU BESİNLERE DİKKAT
"OKSALAT" maddesi, böbrek taşına neden oluyor. Bu nedenle böbrek taşı hastalarının, oksalattan zengin besinlerden kaçınması şart. Riske karşı şu besinlerden uzak durulması gerekiyor:
Çay, kahve, alkol, ıspanak, pazı, pancar, bamya, patates, domates, soya, roka, incir, çilek, böğürtlen, kuş üzümü, ceviz, fındık, badem, yer fıstığı, susam, çikolata, kakao, hardal, soya...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar