Limonata böbrek taşını önler

taşı hastalığı, her 11 kişiden birinde görülüyor. Doğru beslenme, hastalık riskini azaltıyor.böbrek taşı riskini önlemenin yollarını anlatıyor: Yürüyüş yapın Hareketsiz yaşam, böbrek taşına zemin hazırlıyor. Düzenli egzersiz ve yürüyüş, taş oluşumunu engelliyor. Kilo kontrolü de riski azaltıyor. Tansiyon hasalarında risk artıyor. sebze tüketin Böbrek taşı hastalığında beslenme büyük önem taşıyor. Bu nedenle lif içeriği yüksek gıdaların tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü lifli besinlerden fakir olan beslenme sonucu oluşan kabızlık, taş oluşumunu hızlandırıyor. Lif oranı yüksek sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller, kabızlığı engelliyor. Lifli gıdalar, besinlerin bağırsaktan geçiş sürecini kısaltıyor ve dolayısıyla taşların önemli bir kısmını oluşturan 'oksalat'ın emilimini azaltıyor.Günlük alınması gereken sıvı miktarı, kişiye ve iklime göre değişir. En doğrusu, günde 1.5- 2 litre idrar çıkışını sağlayacak miktarda sıvı tüketimidir. Her saat başı bir bardak su, en pratik ve ideal olanıdır. Su tüketimi, taş riskini önemli oranda azaltır.Evde yapılan limonata , taze sıkılmış portakal, mandalina ve greyfurt suyu gibi C vitamini içeren meyve suları böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Bu içeceklerde taş oluşumunu engelleyen "inhibitör" denilen ve sitrat yönünden zengin bir madde bulunuyor.Kırmızı et, sakatat, tavuk gibi hayvansal besinlerin fazla miktarda tüketilmesi, taş oluşumuna davetiye çıkarıyor. Bir öğünde fazla miktarda hayvansal protein tüketilirse, diğer öğünde sebze tercih edilmesi gerekiyor.tuz tüketimi bağırsaklarda kalsiyum emilimini arttırıyor. Bu da böbreklere daha fazla miktarda kalsiyumun gelmesine neden olarak, taş oluşum riskinin arttırıyor. Bu nedenle aşırı tuzdan uzak durulması gerekiyor. Günlük tuz tüketiminin 3-5 gramı (yaklaşık bir çay kaşığı) geçmemesi büyük önem taşıyor.maddesi, böbrek taşına neden oluyor. Bu nedenle böbrek taşı hastalarının, oksalattan zengin besinlerden kaçınması şart. Riske karşı şu besinlerden uzak durulması gerekiyor:Çay, kahve, alkol, ıspanak, pazı, pancar, bamya, patates, domates, soya, roka, incir, çilek, böğürtlen, kuş üzümü, ceviz, fındık, badem, yer fıstığı, susam, çikolata, kakao, hardal, soya...