Limonata böbrek taşını önler
Prof. Dr. Abdullah Gedik, böbrek taşı hastalığına karşı uyarıyor: Çikolata, ıspanak ve kahve riski arttırıyor. Limonata, portakal suyu ve baklagiller ise hastalığa kalkan oluyor
SU MİKTARINI ARTTIRIN
Günlük alınması gereken sıvı miktarı, kişiye ve iklime göre değişir. En doğrusu, günde 1.5- 2 litre idrar çıkışını sağlayacak miktarda sıvı tüketimidir. Her saat başı bir bardak su, en pratik ve ideal olanıdır. Su tüketimi, taş riskini önemli oranda azaltır.
TAZE MEYVE SULARINI TERCİH EDİN
Evde yapılan limonata, taze sıkılmış portakal, mandalina ve greyfurt suyu gibi C vitamini içeren meyve suları böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Bu içeceklerde taş oluşumunu engelleyen "inhibitör" denilen ve sitrat yönünden zengin bir madde bulunuyor.
SAKATATI AZALTIN
Kırmızı et, sakatat, tavuk gibi hayvansal besinlerin fazla miktarda tüketilmesi, taş oluşumuna davetiye çıkarıyor. Bir öğünde fazla miktarda hayvansal protein tüketilirse, diğer öğünde sebze tercih edilmesi gerekiyor.
TUZU KISITLAYIN
Fazla tuz tüketimi bağırsaklarda kalsiyum emilimini arttırıyor. Bu da böbreklere daha fazla miktarda kalsiyumun gelmesine neden olarak, taş oluşum riskinin arttırıyor. Bu nedenle aşırı tuzdan uzak durulması gerekiyor. Günlük tuz tüketiminin 3-5 gramı (yaklaşık bir çay kaşığı) geçmemesi büyük önem taşıyor.
BU BESİNLERE DİKKAT
"OKSALAT" maddesi, böbrek taşına neden oluyor. Bu nedenle böbrek taşı hastalarının, oksalattan zengin besinlerden kaçınması şart. Riske karşı şu besinlerden uzak durulması gerekiyor:
Çay, kahve, alkol, ıspanak, pazı, pancar, bamya, patates, domates, soya, roka, incir, çilek, böğürtlen, kuş üzümü, ceviz, fındık, badem, yer fıstığı, susam, çikolata, kakao, hardal, soya...
Etiketler: Abdullah Gedik , limonata
- 16 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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