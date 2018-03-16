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Kısırlığa

Kısırlığa sarımsak
Kokusu rahatsız eden ancak yemekleri lezzetlendiren sarımsak, doğal ilaç etkisi yapıyor. Kalsiyum, demir ve C vitamini deposu olan , "afrodizyak" etkiler gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Antioksidan kaynağı olan sarımsak, sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. "Mucize" olarak tanımlanan sarımsağın sağlığa olan diğer faydaları ise şu şekilde özetleniyor:

Yüksek tansiyonu düşürür.
Kalp-damar sağlığını korur.
riskini azaltır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Boğaz kaşıntısını alır.
Yaraları iyileştirir.
Bağırsak parazitlerini temizler.
Mide gazına iyi gelir.
Cinsel isteği arttırır.
Gribe karşı korur.
Vücuttaki iltihabı kurutur.
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