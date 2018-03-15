Sabah yorgunluğuna yaban mersini-çikolata

Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde herkes sabahları yorgun uyanmaktan şikayet ediyor. Yrd. Doç. Dr.Eylem Ezgi Fadıloğlu ise güne zinde başlamanın anahtarının sağlıklı beslenmek olduğunu söylüyor. "Günde 6 saatten az uyuma, bölünmüş, kalitesiz az veya çok uyku bağışıklık sisteminizin zayıflamasına neden olur" uyarısında bulunuyor. Kahvaltıda da bal, reçel ve poğaçadan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: "Yumurta, peynir, lor, süt, tereyağı içeren sağlıklı bir menü hazırlayın. Ceviz, badem, bitter çikolata, pırasa, kuşkonmaz, yaban mersini, portakal, havuç, maydanoz, tere gibi gıdalar tüketin. Balık yiyin. Günde 2 litre su için..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.