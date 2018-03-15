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Sabah yorgunluğuna -

Sabah yorgunluğuna yaban mersini-çikolata
Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde herkes sabahları yorgun uyanmaktan şikayet ediyor. Yrd. Doç. Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu ise güne zinde başlamanın anahtarının sağlıklı beslenmek olduğunu söylüyor. "Günde 6 saatten az uyuma, bölünmüş, kalitesiz az veya çok uyku bağışıklık sisteminizin zayıflamasına neden olur" uyarısında bulunuyor. Kahvaltıda da bal, reçel ve poğaçadan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: "Yumurta, peynir, lor, süt, tereyağı içeren sağlıklı bir menü hazırlayın. Ceviz, badem, bitter , pırasa, kuşkonmaz, , portakal, havuç, maydanoz, tere gibi gıdalar tüketin. Balık yiyin. Günde 2 litre su için..."
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