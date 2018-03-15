Kanseri 12’den vurun!
Çağın vebası kanserden korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Diyetisyen Berna Ertuğ, “Domates, greyfurt tüketin. Gülümsemeyi ihmal etmeyin” diyor...
GÜLÜMSEYİN, BOL SU İÇİN
1 Sağlıklı koşullarda hazırlanmış, doğal besinler tüketin.
2 Çiğ sebze, taze meyve ve sebzeler, içerdikleri doğal vitaminler ve antioksidanlar ile bağışıklık sistemini güçlendirir.
3 Besin hijyeni önemlidir. Sebze ve meyveleri, yıkandıktan sonra 15 dakika sirkeli suda bekletip tüketin. sistemini güçlendirir.
4 Hayvansal ve bitkisel proteinler, bağışıklığın olmazsa olmazıdır.
5 Probiyotiklerin koruyucu etkisi vardır. Yoğurt ve kefir gibi gıdalar, mide-bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
6 İçeriğindeki tuz ve mineraller sayesinde, gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, bağışıklık sistemini destekler.
7 Hazır içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları tercih edin.
8 Yeterli ve kaliteli uyku sağlık için olmazsa olmazıdır.
9 Düzenli fiziksel aktiviteler vücut direnci sağlar.
10 Pozitif olmak ve bol bol gülmek, vücuda güç verir.
11 Sigara içilen ortamlardan uzak durmak gerekir. Sigara dumanı, vücut sağlığını olumsuz etkiler.
12 Aşırı kilolar hastalıklara zemin hazırlar. Bağışıklık sistemini zayıflatır. İdeal kilo korunmalıdır.
NASIL BESLENMELİ?
Öğünlerde tahıl, fasulye, sebze ve meyve gibi bitkisel kaynaklı gıdalara yer verin.
Protein ihtiyacı için günde bir öğünde mutlaka balık, yağsız et ve tavuk tüketin.
Koyu renkli öğeler, zengin antioksidan kaynakları olduğu için bu tür besinlere sofranızda yer verin.
Çiğ köfte, çiğ pastırma, salam gibi çiğ et ürünleri tüketmeyin.
Her gün en az 5 porsiyon mevsim sebze ve meyvesi yiyin.
Günde 2-3 litre su için.
Kuru fasulye, nohut, karnabahar, lahana gibi gaz yapıcı yiyeceklerden kaçının.
Yutma güçlüğü varsa, domates, greyfurt gibi ekşi ve asitli besinlerden, acılı, baharatlı yiyeceklerden uzak durun.
Kızartma, kavurma yerine, haşlama ve ızgarayı tercih edin.
Etiketler: kanser , fiziksel aktivite
- 15 Mart 2018, Perşembe
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