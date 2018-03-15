Aşkın gözü köri

Hint mutfağında bolca kullanılan köri; zerdeçal, kimyon, zencefil, acı kırmızıbiber, demirhindi, kişniş, karanfil, kakule ve sumak gibi baharatların karışımlarından oluşuyor. Makarna ve et yemeklerinde sıkça kullanılıyor. Kanserden koruyor, afrodizyak etkisi ile dikkat çekiyor. Kadınlık hormonunu çalıştırıyor. Cinsel isteksizliği gideriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor... Meme, prostat, bağırsak, pankreas kanserleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Sindirime yardımcı olur. Vücuttaki biriken zararlı maddeleri atar. Alzheimer'ı ve demansı önler. Eklem ağrılarını dindirir. Kan basıncını düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.
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