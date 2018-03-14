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Trafik canavarı

Trafik canavarı uyku apnesi
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaya devam eden , birçok hastalığa neden oluyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Köktürk, tedavisi bulunmayan bu hastalıkla ilgili şunları söylüyor: "Uyku apnesi, aşırı uyku hali, baş ağrısı, unutkanlık, depresyon ve cinsel isteksizlik yapıyor. Uykuda ölüme bile neden olabiliyor. Trafik kazası riskini 7-8 kat artırıyor. Vücudunuzdaki bütün sistemleri bozuyor. Uykunun değerini kaybedince anlıyoruz. Uykunuza sahip çıkın. Uykunun önemli bir şey olduğunu unutmayın."

NASIL OLUŞUYOR?
Uyku apnesi, boğazdaki yumuşak damak ve dile ait kasların havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesiyle oluşuyor. Kişide oksijen seviyesi azalıyor. Nefes alma sıklığı ve derinliği azalıyor. Kişi bütün uykusunu solunum çabası içinde geçiriyor ve gündüz uyuma ihtiyacı duyuyor.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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