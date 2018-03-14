Trafik canavarı uyku apnesi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaya devam eden uyku apnesi, birçok hastalığa neden oluyor. GaziÜniversitesi Tıp Fakültesi GöğüsHastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Oğuz Köktürk, tedavisi bulunmayan bu hastalıkla ilgili şunları söylüyor: "Uyku apnesi, aşırı uyku hali, baş ağrısı, unutkanlık, depresyon ve cinsel isteksizlik yapıyor. Uykuda ölüme bile neden olabiliyor.Trafik kazası riskini 7-8 kat artırıyor. Vücudunuzdaki bütün sistemleri bozuyor. Uykunun değerini kaybedince anlıyoruz. Uykunuza sahip çıkın. Uykunun önemli bir şey olduğunu unutmayın."
NASILOLUŞUYOR? Uyku apnesi, boğazdaki yumuşak damak ve dile ait kasların havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesiyle oluşuyor. Kişide oksijen seviyesi azalıyor. Nefes alma sıklığı ve derinliği azalıyor. Kişi bütün uykusunu solunum çabası içinde geçiriyor ve gündüz uyuma ihtiyacı duyuyor.
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