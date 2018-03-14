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Sık idrara çıkmak yetmezliğine işaret

Kalbin vücuda yeterince kan gönderememesi, ‘ yetmezliği’ olarak adlandırılıyor. Ömür boyu tedavi gerektirdiğinden hastayı depresyona kadar sürüklüyor...

Sık idrara çıkmak Kalp yetmezliğine işaret
Kalp, temiz kanın vücuda pompalanması görevini görüyor. Kalpte meydana gelen ufacık bir sorun, vücudun işleyişini baştan sona etkiliyor. Özellikle kalp yetmezliğinde, vücuda yeterli oranda kan pompalayamıyor. Beyin, karaciğer, böbrek tüm organlar bu durumdan zarar görebiliyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi büyük önem taşıyor. Tedavide geç kalındığında geri dönüş ve kurtuluş neredeyse imkansızlaşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Altay, kalp yetmezliği rahatsızlığının hızlı bir artış gösterdiğini belirtiyor. Şu bilgileri veriyor...

KANSER GİBİ TEHLİKELİ
Kalp yetmezliği, gerekli önlem ve tedavilerin yapılmaması durumunda en az meme, kolon ve prostat gibi bazı kanser türleri kadar risk taşıyor. Çoğu zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Belirtiler başlamadan önce bile her yıl düzenli doktor muayenesi, hayat kurtarıcı olabiliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?
Hipertansiyon, şeker, kolesterol hastaları ile; sigara içen, obezite problemi yaşayan ve ailelerinde kalp rahatsızlığı bulunanlar, kalp yetmezliği riski taşıyor. Spor yaparken veya merdiven çıkarken nefes darlığı çeken kişilerin vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları öneriliyor.

ASTIM, TİROİT...
Kalp yetmezliğinin belirtileri zaman zaman başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Örneğin nefes darlığı; kalp yetmezliğinden başka KOAH, astım gibi akciğer hastalıkları ile karıştırılıyor. Yine kansızlık, nefes darlığı, halsizlik ve çarpıntı nedeni olabiliyor. Bunun yanı sıra tiroit hastalıkları da çarpıntı yapabiliyor.

ÖLÜM RİSKİ VAR
Kalp yetmezliğinin erken evrede fark edilmesi hastalıkla mücadelede büyük önem taşıyor. Kalp yetmezliği hastalarının yüzde 90'ında hipertansiyon sorunu olması ise tehlikeyi işaret ediyor. Ömür bolu tedavi gerektirdiğinden hastada depresyona ve ruhsal bozukluklara neden olabiliyor.

GENETİK TEHLİKE!
faktörler, kalp hastalıklarının oluşmasında büyük risk taşıyor. Ailesinde kalp rahatsızlığı bulunanların düzenli olarak sağlık taramalarından geçmeleri gerekiyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Akciğerlerde tıkanıklık ve öksürük
Tuvalete çıkma ihtiyacı
Ödem
Hızlı veya düzensiz kalp ritmi
Baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk
Göğüs ağrısı
İştahsızlık ve bulantı

BU BESİNLERİ DENEYİN!
Doğru beslenme, kalp sağlığını korumada büyük önem taşıyor. Kalp yetmezliği ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Kalp dostu besinler, şöyle sıralanıyor...
Balık: Omega 3 yağ asidi, kalp atımlarını düzenliyor. Damar tıkanıklıklarını engelliyor.
Kuruyemişler: Badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler kalp sağlığını koruyor.
Ahududu, böğürtlen: Kan basıncını dengeler. Damar sağlığını korur.
Barbunya, nohut: Lifli yapıları ile kalp sağlığını destekler.
Havuç, kırmızıbiber: Beta Karoten ile kalp sağlığını korur. Kan basıncını dengeler.
Bitter Çikolata: Kalp sağlığını korur. Kan basıncını dengeler.
Ananas: Kanın pıhtılaşmasını dengeler.
Domates: Kalp krizi riskini azaltır. Kötü kolesterolü düşürür.
Kahve: Günde içilen 2 fincan kahve, kalp krizi riskini azaltıyor.
Avokado: Kolesterolü düşürüyor. Kan basıncını dengeliyor.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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