Mutluluğa kuşkonmaz
Birçok hastalığa iyi gelen kuşkonmaz, aşk hayatında da sorunları gideriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği ve gücü artırıyor...
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsız- lıklara karşı faydalıdır.
Hazımsızlık şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.
Sindirim sistemini rahatlatır.
Romatizma ağrısı çekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanarak şifa bulabilir.
Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.
Artrit hastalığına karşı yarar sağlar.
Bağırsakları korur.
Yaşlanmayı geciktirir.
Etiketler: kuşkonmaz
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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