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Mutluluğa

Birçok hastalığa iyi gelen , aşk hayatında da sorunları gideriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği ve gücü artırıyor...

Mutluluğa kuşkonmaz
Şifa deposu kuşkonmaz, cinsel hayata da katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artıran aynı zamanda güç veriyor. İçerdiği B vitamini (folat) sağlıklı bir kalp-damar sistemi için önem taşıyor. Folat seviyesinin düşmesi kalp hastalıkları riskini artırıyor. Böbrek ve gut hastalarına önerilmeyen kuşkonmazı salata, çorba ve zeytinyağlı olarak tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, et, tavuk ya da balık gibi yemeklerin yanında da servis edilebileceğini belirtiyor. Kuşkonmazın iyi geldiği hastalıklardan bazıları şöyle...
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsız- lıklara karşı faydalıdır.
Hazımsızlık şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.
Sindirim sistemini rahatlatır.
Romatizma ağrısı çekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanarak şifa bulabilir.
Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.
Artrit hastalığına karşı yarar sağlar.
Bağırsakları korur.
Yaşlanmayı geciktirir.
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