Kadınların korkulu rüyası: miyom
Üreme çağındaki kadınlarda sık rastlanan miyomlar, zamanla kansere dönüşebiliyor... Erken tedavi büyük önem taşıyor...
KASIK AĞRISI, KABIZLIK
Miyomlar her zaman belirti vermeyebiliyor. Ancak genellikle aşırı kanamalı regl dönemi ile kendisini belli ediyor. Diğer belirtiler ise şu şekilde sıralanıyor...
Reglinin uzun sürmesi.
Kasık ağrısı.
Rahmin arka kısmına yerleşmişse kalın bağırsağa baskı sonucu büyük tuvaleti yapmada sorunlar ve kabızlık.
Rahmin ön kısmına yerleşmişse mesaneye baskı yapması sonucu sık idrara çıkma.
Karnı örten zarlar arasına yerleşmesi sonucu idrar kanalına baskı sonucu böbrekte büyüme. Gebeliğe dikkA t Nedeni tam olarak bilinmeyen miyomların, östrojen kaynaklı olduğu düşünülüyor. Menopoz döneminde azalan östrojen hormonuyla birlikte, miyomlarda da küçülme yaşanıyor. Ayrıca gebelik hormonu olan progesteron, miyomların büyümesini tetikliyor. Bu nedenle gebelik öncesi miyom tespit edilmesi durumunda miyomun yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak alınması öneriliyor.
HANGİLERİ DAHA RİSKLİ?
Miyomun, verdiği belirtilere göre ameliyatla alınması gerekebiliyor. Bunun içim şu kriterler göz önünde tutuluyor...
Kanamaya yol açan bir miyomsa ve rahim boşluğuna yerleşmişse, hiç zaman kaybetmeden ameliyat edilmelidir.
Rahim duvarının içerisine yerleşmiş yine çok fazla kanamaya yol açıyorsa ve bunların da büyüklüğü 5 cm üzerine çıkmışsa alınmalıdır.
İdrar torbasına ve kalın bağırsağa baskı yapacak hale gelmişse ameliyat edilmelidir.
KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ?
Miyomlar, genç yaş grubunda risk oluşturmuyor. Ancak menopoz sonrası kitlede oluşan büyümeye bağlı olarak kötü huylu tablolara dönüşebiliyor. Bu nedenle menopozdan sonra büyümeye meyilli miyomlar ya da hızlı büyümeyle gelişen miyomlar varsa hastaya çok fazla beklemeden ameliyat öneriliyor.
TEKRARLAYABİLİR...
Miyomlar, ameliyatın ardından yaklaşık 5 yıllık süreç içerisinde yüzde 20-25 oranında tekrarlama riski taşıyor. Özellikle ameliyat sırasında gözle görülmeyen mikroskobik miyomlar, zaman içerisinde büyüyüp yeniden ortaya çıkabiliyor.
BOL BOL MEYVE YİYİN
Boston Üniversitesi'nde yapılan araştırma, miyom oluşumunda beslenme şeklinin önemine dikkat çekiyor. 30'lu yaşlardaki 23 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre meyve yiyen ve A vitamini alan kadınlarda miyom oluşma riskini azalıyor. Bunun dışında bol bol su içmek, bitkisel meyve çayları tüketmek, miyomların küçülmesini sağlıyor. Uzmanlar, "Günde 2 bardak yeşil çay tüketmeyi ihmal etmeyin" diyor.
Etiketler: miyom , Boston Üniversitesi , Ağrı
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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