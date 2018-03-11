Mutluluğa karabiber

Hemen her yemekte kullanılan karabiber bir baharattan çok daha fazlası... Afrodizyak etkisi ile performansdüşüklüğü olanlara güç verenkarabiber, cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Bu değerli baharatınsağlığa faydaları şöyle:
● Kandaki yağ oranını düşürür. ● Bir cilt hastalığı olan Vitiligo'nuniyileşmesine yardımcı olur. ● Cilt kanserini yenmek için destekleyici bir baharattır. ● Soğuk algınlığı ve öksürüğeiyi gelir. Öksürüğü söktürmek için balla karıştırılarak yenilebilir. ● Antioksidan etkisiyle kanser, kalp ve karaciğer hastalıklarından korur. ● Hazmı kolaylaştırır. ● Gaz ve idrar söktürücüdür. ● Damar sertliği, yüksektansiyon, egzama, üremi, bağırsak iltihabı ve romatizma şikayetlerini azaltır. ● Astım ve boğmaca gibi hastalıklarıntedavisinde destekleyicidir.
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