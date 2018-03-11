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Mutluluğa

Yemeklerin vazgeçilmezi sağlığa faydalarının yanı sıra aşk hayatına da güzellik katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor...

Mutluluğa karabiber
Hemen her yemekte kullanılan bir baharattan çok daha fazlası... Afrodizyak etkisi ile performans düşüklüğü olanlara güç veren karabiber, cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Bu değerli baharatın sağlığa faydaları şöyle:

● Kandaki yağ oranını düşürür.
Bir cilt hastalığı olan Vitiligo'nun iyileşmesine yardımcı olur.
● Cilt ini yenmek için destekleyici bir baharattır.
Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Öksürüğü söktürmek için balla karıştırılarak yenilebilir.
● Antioksidan etkisiyle kanser, kalp ve karaciğer hastalıklarından korur.
Hazmı kolaylaştırır.
● Gaz ve idrar söktürücüdür.
● Damar sertliği, yüksek tansiyon, egzama, üremi, bağırsak iltihabı ve romatizma şikayetlerini azaltır.
Astım ve boğmaca gibi hastalıkların tedavisinde destekleyicidir.
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