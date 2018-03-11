Her titreme Parkinson değil!
Sebepsiz yere ellerde oluşan titreme, Parkinson ile karıştırılıyor. Prof. Dr. Yaşar Kütükçü uyarıyor: “Altından başka hastalıklar çıkabilir. Tedaviyi geciktirmeyin!”
BESLENME BOZUKLUKLARINA DİKKAT
'Esansiyel tremor' denilen ve henüz bir tedavisi bulunmayan titreme; tiroit hastalıkları, şeker düşmesi, vitamin eksiklikleri gibi sistemik ve metabolik hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Bu nedenle titreme sorunu yaşayan hastaların bir doktora başvurması büyük önem taşıyor. Bunların dışında parkinson hastalığı, beyincik hastalıkları, beyin damar hastalıkları, travmalar, metabolik hastalıklar, beslenme bozuklukları, ilaç ve toksinler de titremelerin altında yatan sebepler olabiliyor.
PARKİNSON OLMAYABİLİR!
İnsanlar, ellerinde oluşan titremede ilk olarak 'Parkinson oldum' endişesine kapılıyor. Ancak Prof. Dr. Kütükçü, Parkinson hastalığının tanısında titremenin tek başına yeterli olmadığını belirtiyor. Şöyle devam ediyor: "Parkinson hastalığında titremenin yanı sıra hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, yürüme ve denge bozuklukları görülebilir. Bu nedenle mutlaka bir nöroloğun muayene ve görüşü alınmalı, gerekirse ayırıcı tanılar ve nedenlerine yönelik tetkikler yapılmalı..."
YAŞLA BİRLİKTE TİTREME ARTAR...
Nörolojik bulgu olmayan titremeler, toplumda oldukça sık görülüyor. Genellikle ellerde ve başlarda kendisini gösteriyor. Daha az olarak da ayaklarda ve hatta konuşurken seste olabiliyor. Yaşla birlikte görülme sıklığı artıyor. Türkiye'de 50 yaş üstü kişilerde yaklaşık yüzde 5 oranında görülüyor.
BAKLA KÜRÜNÜ DENEYİN
Kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bu tür titremelerde doğal yöntemler, doktor tedavisine destek oluyor. Bunun için 4-5 adet bakla ve 1 bardak suyu 10 dakika kadar kaynatın. Ardından ılımaya bırakın. Hazırlanan kürü, sabah akşam olmak üzere günde 2 defa, yemeklerden 1 saat sonra için. Baklanın içerisinde bulunan dopa etken maddesi titremeyi engelleyici özellik gösterir. Düzenli olarak kullanımında titremelerin ciddi oranda azalmasını sağlar. Bunların yanı sıra çam fıstığı balı ve üzümü birlikte karıştırıp tüketilebilir. Sarımsak ve incir de eldeki titremeleri kesmekte büyük önem taşır.
TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN
Titreme ellerde daha çok iş yaparken, yemek yerken, çay kahve içerken yazı yazarken ortaya çıkıyor. Genetik özellik taşıyor. Başlangıçta hafif olan titremeler, yıllar içerisinde giderek belirginleşiyor ve şiddetini artırıyor. Hastalar, genellikle son evreye kadar doktora başvurmuyor ancak Prof. Dr. Kütükçü, tedavide geç kalınmamasını öneriyor.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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