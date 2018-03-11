Gözünüzü dört açın

Cinsiyete bağlı kalıtsal etkenler, hamilelik, menopoz gibi faktörler bazı hastalıkların erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülmesine neden oluyor. Bunların başında, göz hastalıkları geliyor. Yapılan araştırmalar, kadınlarda katarakt, glokom, sarı nokta gibi hastalıkların oluşma riskinin erkeklere göre daha fazla olduğunu söylüyor. Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzm. Op. Dr. Deniz Oygar Baylançiçek, şu bilgileri veriyor: "Hamilelik döneminde ödeme bağlı olarak kornea tabakasının kalınlığında ve çapında değişiklikler oluşabilir. Anne adayları, hamilelikte düzenli göz muayenesi yaptırmalı. Yaşla birlikte görülme olasılığı artan hastalıkların başında katarakt, glokom ve sarı nokta hastalıkları gelir. Menopoz, tıpkı hamilelikte olduğu gibi kadınlarda hormonal değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Örneğin, tedavi edilmeyen göz kuruluğu, korneada kalıcı göz hasarlarına yol açabildiği gibi göz enfeksiyonu riskini de beraberinde taşır. Lütfen düzenli göz muayenelerimizi ihmal etmeyelim!"