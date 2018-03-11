;
Yol Durumu
  1. Mutluluğa karabiber

Gözünüzü dört açın

Gözünüzü dört açın
Cinsiyete bağlı kalıtsal etkenler, hamilelik, menopoz gibi faktörler bazı hastalıkların erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülmesine neden oluyor. Bunların başında, göz hastalıkları geliyor. Yapılan araştırmalar, kadınlarda katarakt, glokom, sarı nokta gibi hastalıkların oluşma riskinin erkeklere göre daha fazla olduğunu söylüyor. Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzm. Op. Dr. Deniz Oygar Baylançiçek, şu bilgileri veriyor: "Hamilelik döneminde ödeme bağlı olarak kornea tabakasının kalınlığında ve çapında değişiklikler oluşabilir. Anne adayları, hamilelikte düzenli göz muayenesi yaptırmalı. Yaşla birlikte görülme olasılığı artan hastalıkların başında katarakt, glokom ve sarı nokta hastalıkları gelir. Menopoz, tıpkı hamilelikte olduğu gibi kadınlarda hormonal değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Örneğin, tedavi edilmeyen göz kuruluğu, korneada kalıcı göz hasarlarına yol açabildiği gibi göz enfeksiyonu riskini de beraberinde taşır. Lütfen düzenli göz muayenelerimizi ihmal etmeyelim!"
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar