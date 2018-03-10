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Aşka !

Aşka lahana!
Dolması ve kapuskasıyla ağızları tatlandıran lahana, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. İçeriğindeki C, B ve E vitaminleri, demir, potasyum ve magnezyum mineralleri ile birçok hastalığa kalkan oluyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu artırıyor. İçerisindeki enzimlerle özellikle erkeklerde cinsel isteği yükseltiyor. Bunların dışında beyaz nın sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor...

Beyin sağlığını geliştirir. Demans ve Alzheimer'dan korur.
Akciğer, kolon, meme kanseri riskini azaltır.
Enfeksiyonları giderir.
İçeriğindeki beta karoten ile gözleri besler.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Potasyum ve magnezyum ile kemikleri güçlendirir.
Karaciğer hastalıklarından korur.
Kalp sağlığını destekler.
Egzama ve sedef hastalıklarını önler.
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
Tansiyonu dengeler.
Antioksidan özelliği ile hastalıklardan korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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