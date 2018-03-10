Aşka lahana!
Beyin sağlığını geliştirir. Demans ve Alzheimer'dan korur.
Akciğer, kolon, meme kanseri riskini azaltır.
Enfeksiyonları giderir.
İçeriğindeki beta karoten ile gözleri besler.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Potasyum ve magnezyum ile kemikleri güçlendirir.
Karaciğer hastalıklarından korur.
Kalp sağlığını destekler.
Egzama ve sedef hastalıklarını önler.
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
Tansiyonu dengeler.
Antioksidan özelliği ile hastalıklardan korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Etiketler: lahana
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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