Güç pırasada

Önemli bir antioksidan kaynağı olan pırasa, vücuda enerji veriyor. Kalsiyum, potasyum, demir, fosfor, sodyum, A, C, E ve K vitamini deposu olan pırasa, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Doğal "Viagra" etkisi yapan pırasa, cinsel gücü ve isteği arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayanerkeklerin imdadına yetişiyor. Pırasa, aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor. Pırasanın faydaları şöyle özetleniyor: Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir. Kabızlığı önler. Kan yapar. İdrar söktürür. Grip ve nezle hastalığını engeller. Saç dökülmesini önler. Kan şekerini düzenler. Kanser riskini düşürür. Cildi güzelleştirir. Baş ağrısını keser.
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