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Yol Durumu
  1. Dar giyinme reflüyü tetikleme
  2. İçtiğiniz su ne kadar temiz?

Güç da

ve demir kaynağı olan , vücuda veriyor. Cinsel gücü arttırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor.

Güç pırasada
Önemli bir antioksidan kaynağı olan , vücuda veriyor. , potasyum, demir, fosfor, sodyum, A, C, E ve K vitamini deposu olan pırasa, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Doğal "Viagra" etkisi yapan pırasa, cinsel gücü ve isteği arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Pırasa, aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor. Pırasanın faydaları şöyle özetleniyor:
Kalp sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür.
Kemikleri güçlendirir.
Kabızlığı önler.
Kan yapar.
İdrar söktürür.
Grip ve nezle hastalığını engeller.
Saç dökülmesini önler.
Kan şekerini düzenler.
Kanser riskini düşürür.
Cildi güzelleştirir.
Baş ağrısını keser.
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