Aşka yeşil ışık!

Salataların vazgeçilmesi olan marul, sağlığın da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Demir ve Cvitamini deposu olan marul, afrodizyak etkiler yapıyor. Hem erkekte hem de kadında cinsel isteği arttırıyor. Vücuda enerji veren bu sebze, aynı zamanda spermkalitesini ve sayısını yükseltiyor. Bu özelliği sayesinde erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanların "Mucize" dediği marulun sağlığa olan faydaları şu şekilde özetleniyor: Kanser riskini azaltır. Kalp sağlığını korur. Anne sütünü arttırır. Kan şekerini dengeler. Kabızlığı önler. Baş ağrısını keser. Kanı temizler. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Cinsel isteği artırır. Uykusuzluğu önler. Saç ve cilt sağlığını korur.
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