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Aşka yeşil ışık!

Vitamin deposu , cinsel gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor

Aşka yeşil ışık!
Salataların vazgeçilmesi olan marul, sağlığın da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Demir ve C vitamini deposu olan , afrodizyak etkiler yapıyor. Hem erkekte hem de kadında cinsel isteği arttırıyor. Vücuda enerji veren bu sebze, aynı zamanda sperm kalitesini ve sayısını yükseltiyor. Bu özelliği sayesinde erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanların "Mucize" dediği marulun sağlığa olan faydaları şu şekilde özetleniyor:
riskini azaltır.
Kalp sağlığını korur.
Anne sütünü arttırır.
Kan şekerini dengeler.
Kabızlığı önler.
Baş ağrısını keser.
Kanı temizler.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Cinsel isteği artırır.
Uykusuzluğu önler.
Saç ve cilt sağlığını korur.
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